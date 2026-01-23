參賽破350件！基隆美展40週年登場　邱佩琳：打造藝術新殿堂

▲2025基隆美展盛大開幕，副市長邱佩琳（右2）：打造全台藝術交流殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2025基隆美展」今（23日）盛大開幕，今年適逢40週年，參賽作品突破350件。副市長邱佩琳期許將美展打造成全台藝術交流的重要殿堂。本屆最高榮譽「基隆獎」由西方媒材作品《單車上的風景Ⅱ》奪得，該作以獨特技法將尋常風景轉化為充滿鄉愁的藝術呈現。展覽即日起於基隆美術館展出至3月8日，呈現多元豐富的藝術面貌。

邱佩琳表示，基隆美展今年正式邁入第40週年，參賽件數更突破350件，在在展現在地藝術家與教育工作者長期深耕的豐碩成果。她感謝藝術創作者踴躍投入，也指出基隆美展已逐步轉化為創作者心目中極具份量的榮譽象徵。未來市府將持續強化展覽平台的影響力，期盼將基隆美展打造為全台藝術愛好者交流與觀摩的重要殿堂，鼓勵更多有志投身藝術專業的人士積極參與。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

基隆美術館作為基隆市重要的文化地標，每年舉辦的基隆美展不僅延續城市藝術傳統，也持續注入創新能量，鼓勵多元探索與跨界思考。本屆展出作品橫跨傳統與當代媒材，兼容並蓄，充分展現藝術創作的無限可能，並成為藝術家與觀眾之間深度對話的重要平台。

本屆展覽亮點之一為「基隆獎」的頒發，今年由西方媒材類別作品《單車上的風景Ⅱ》榮獲殊榮。該作品以寫生為基礎，轉化為富含意境的創作，畫面雖採平塗方式呈現，卻巧妙結合貼箔、燒箔與岩繪具等技法，在畫紙上形塑出層次豐富的視覺效果，將原本被視為尋常的淡水觀光風景，轉化為充滿鄉愁氛圍的藝術表現，展現創作者深入在地、凝視日常的細膩情感。

評審委員林昌德指出，本屆東方媒材類別作品風格多元，水墨創作多偏向工整細緻的工筆風格，整體完成度與嚴謹性高，但在材質表現與突破性上仍有精進空間；膠彩作品對材料與技法掌握要求甚高，能夠脫穎而出實屬不易。書法作品普遍具備扎實基本功，惟部分作品仍易流於傳統慣性與「抄錄」框架，創意表現相對不足。

評審委員李欽賢則表示，本屆西方媒材類別投件踴躍，創作技法多元，具象與抽象作品各具特色。具象創作已跳脫傳統寫實框架，融入當代思考；抽象構成則善用新材料、數位輸出與手工加工的結合，呈現具時代感的創新樣貌，充分展現當代創作者的實驗精神。

在立體造型類別方面，評審委員張乃文指出，本屆作品展現材料運用多樣、質感細緻的特色，創作理念多以借喻方式，透過具體物件或抽象造形傳達情感與意涵。不過，多數作品仍以個人經驗為核心，與既有藝術史形式脈絡略有斷裂，顯示臺灣年輕藝術家已逐步走出現代主義的藝術本位思考，轉而回應現實世界的語境，豐富藝術形式的生成。

基隆市文化觀光局表示，基隆美展不僅是一場藝術展覽，更是基隆市與世界交流的重要文化平台。本屆展覽即日起至3月8日於基隆美術館三樓301室展出，歡迎市民朋友與親子闔家蒞臨參觀。文觀局未來也將持續推動藝術與文化的深度融合，讓基隆的藝術能量持續發光，為市民及來自各地的觀眾帶來更多精彩而豐富的文化體驗。