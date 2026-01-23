　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

參賽破350件！基隆美展40週年登場　邱佩琳：打造藝術新殿堂

▲基隆美展40週年登場 邱佩琳：打造藝術新殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025基隆美展盛大開幕，副市長邱佩琳（右2）：打造全台藝術交流殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2025基隆美展」今（23日）盛大開幕，今年適逢40週年，參賽作品突破350件。副市長邱佩琳期許將美展打造成全台藝術交流的重要殿堂。本屆最高榮譽「基隆獎」由西方媒材作品《單車上的風景Ⅱ》奪得，該作以獨特技法將尋常風景轉化為充滿鄉愁的藝術呈現。展覽即日起於基隆美術館展出至3月8日，呈現多元豐富的藝術面貌。

邱佩琳表示，基隆美展今年正式邁入第40週年，參賽件數更突破350件，在在展現在地藝術家與教育工作者長期深耕的豐碩成果。她感謝藝術創作者踴躍投入，也指出基隆美展已逐步轉化為創作者心目中極具份量的榮譽象徵。未來市府將持續強化展覽平台的影響力，期盼將基隆美展打造為全台藝術愛好者交流與觀摩的重要殿堂，鼓勵更多有志投身藝術專業的人士積極參與。

▲基隆美展40週年登場 邱佩琳：打造藝術新殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

基隆美術館作為基隆市重要的文化地標，每年舉辦的基隆美展不僅延續城市藝術傳統，也持續注入創新能量，鼓勵多元探索與跨界思考。本屆展出作品橫跨傳統與當代媒材，兼容並蓄，充分展現藝術創作的無限可能，並成為藝術家與觀眾之間深度對話的重要平台。

本屆展覽亮點之一為「基隆獎」的頒發，今年由西方媒材類別作品《單車上的風景Ⅱ》榮獲殊榮。該作品以寫生為基礎，轉化為富含意境的創作，畫面雖採平塗方式呈現，卻巧妙結合貼箔、燒箔與岩繪具等技法，在畫紙上形塑出層次豐富的視覺效果，將原本被視為尋常的淡水觀光風景，轉化為充滿鄉愁氛圍的藝術表現，展現創作者深入在地、凝視日常的細膩情感。

▲基隆美展40週年登場 邱佩琳：打造藝術新殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

評審委員林昌德指出，本屆東方媒材類別作品風格多元，水墨創作多偏向工整細緻的工筆風格，整體完成度與嚴謹性高，但在材質表現與突破性上仍有精進空間；膠彩作品對材料與技法掌握要求甚高，能夠脫穎而出實屬不易。書法作品普遍具備扎實基本功，惟部分作品仍易流於傳統慣性與「抄錄」框架，創意表現相對不足。

評審委員李欽賢則表示，本屆西方媒材類別投件踴躍，創作技法多元，具象與抽象作品各具特色。具象創作已跳脫傳統寫實框架，融入當代思考；抽象構成則善用新材料、數位輸出與手工加工的結合，呈現具時代感的創新樣貌，充分展現當代創作者的實驗精神。

▲基隆美展40週年登場 邱佩琳：打造藝術新殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

在立體造型類別方面，評審委員張乃文指出，本屆作品展現材料運用多樣、質感細緻的特色，創作理念多以借喻方式，透過具體物件或抽象造形傳達情感與意涵。不過，多數作品仍以個人經驗為核心，與既有藝術史形式脈絡略有斷裂，顯示臺灣年輕藝術家已逐步走出現代主義的藝術本位思考，轉而回應現實世界的語境，豐富藝術形式的生成。

基隆市文化觀光局表示，基隆美展不僅是一場藝術展覽，更是基隆市與世界交流的重要文化平台。本屆展覽即日起至3月8日於基隆美術館三樓301室展出，歡迎市民朋友與親子闔家蒞臨參觀。文觀局未來也將持續推動藝術與文化的深度融合，讓基隆的藝術能量持續發光，為市民及來自各地的觀眾帶來更多精彩而豐富的文化體驗。

▲基隆美展40週年登場 邱佩琳：打造藝術新殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆美展40週年登場 邱佩琳：打造藝術新殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆美展40週年登場 邱佩琳：打造藝術新殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆美展40週年登場 邱佩琳：打造藝術新殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆美展40週年登場 邱佩琳：打造藝術新殿堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►彭佳嶼觀光船遊客心臟驟停　空勤基隆外海極限吊掛

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

►水電工男友想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光
高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」
霍諾德明將徒手攀登101！外媒曝「酬勞破千萬」
播完就中！苗栗母女聽「尾牙中獎神曲」　隔天刮中100萬
快訊／桃園回收車追撞！婦人重傷慘死
直擊／王心凌回來了！　「整個人美到發光」酥胸美腿大放送

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

參賽破350件！基隆美展40週年登場　邱佩琳：打造藝術新殿堂

加碼投資基隆！摩卡咖啡新廠動土　邱佩琳：帶動產業與就業

不畏寒風冬雨！新北教師前進北海岸　深度研習石滬文化

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

連結校園與社區　雲林莿桐老宿舍展現全新風貌

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

參賽破350件！基隆美展40週年登場　邱佩琳：打造藝術新殿堂

加碼投資基隆！摩卡咖啡新廠動土　邱佩琳：帶動產業與就業

不畏寒風冬雨！新北教師前進北海岸　深度研習石滬文化

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

連結校園與社區　雲林莿桐老宿舍展現全新風貌

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒「嘴裡多一根」崩潰：阿公這樣我會怕

黑幫台灣詐團藏宿霧別墅「聘傭人」伺候　17人被遣返全羈押禁見

直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室　聚焦2026年重點晶片

霍諾德明將徒手攀登101！外媒曝「酬勞破千萬」　本人霸氣回應

UBL冠軍戰／戴伯丞三安掃回關鍵2分　北市大力退國體勇奪隊史第5冠

台船澄清沒有租用浮塢於港內進行下潛測試　即將展開淺航測試

李翊君5月首唱高流！　搶先公佈驚喜：會有特別的安排

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

地方熱門新聞

暖警「借衣」救失溫女　家屬感動致謝

雙金山國小首度相會　跨縣市締結姊妹校

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃「一馬當堅」1／31台南登場

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

桃園市《大園區志》新書發表　百年歷史全紀錄

台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

更多熱門

相關新聞

樋口飯糰舊址開新店　「未開先被刷1星」業者忙回應

樋口飯糰舊址開新店　「未開先被刷1星」業者忙回應

高雄「樋口飯糰」去年疑似因租金糾紛，與房東撕破臉，多次鬧上新聞版面，最後選擇搬離鼓山區青海路舊址，另覓新店，去年9月房東才剛開出1樓店面3萬元重新招租，新租客「青·海產粥專賣」已火速進駐，沒想到還沒開幕就被刷1星，業者親上火線回應。

節慶包圍！應景創意卡位通勤動線

節慶包圍！應景創意卡位通勤動線

百年故宮的重要一章　南院十週年展回顧文化扎根歷程

百年故宮的重要一章　南院十週年展回顧文化扎根歷程

嘉義縣將成立第二座美術館！協志工商捐50億的校產

嘉義縣將成立第二座美術館！協志工商捐50億的校產

「宮崎御所美術館」中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

「宮崎御所美術館」中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

關鍵字：

基隆美展藝術交流基隆獎文化展覽美術館

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面