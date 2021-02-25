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雲林虎尾農會選舉競爭激烈　6候選人買票被抓包獲交保

▲雲檢經傳喚、搜索40餘人，確認會員代表候選人陳嫌等6人涉犯屬實，各命具保5萬元、10萬元，其餘涉案會員均請回，並查扣現金9萬2300元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲檢經傳喚、搜索40餘人，確認會員代表候選人陳嫌等6人涉犯屬實，各命具保5萬元、10萬元，並查扣現金9萬2300元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署據報雲林縣虎尾鎮農會會員代表選舉，疑有候選人向會員買票賄選等不法情事，即由雲林地檢署檢察官指揮蒐證。經傳喚、搜索40餘人，確認會員代表候選人陳嫌等6人涉犯屬實，各命具保5萬元、10萬元，其餘涉案會員均請回，並查扣現金9萬2300元。

雲林地檢署接獲線報成立專案小組，於昨（24） 日，針對涉案虎尾鎮農會會員代表候選人、會員等 40餘人進行搜索、傳喚。經檢察官訊問後，確認會員代表候選人陳嫌等6人分別於今年 1 月、 2 月間，以每票 1000、2000、3000元代價向數名會員買票，共查扣現金9萬2300元。訊後陳嫌等人6人分別以5萬元及10萬元交保，其餘涉案會員均請回。

▲雲檢經傳喚、搜索40餘人，確認會員代表候選人陳嫌等6人涉犯屬實，各命具保5萬元、10萬元，其餘涉案會員均請回，並查扣現金9萬2300元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲會員代表候選人陳嫌等6人分別於今年 1 、 2 月間，以每票 1000、2000、3000元代價向數名會員買票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方表示，雲林檢警調嚴守偵查程序，勇於偵辦賄選案件，並呼籲其他農會會員，如有收受買票，請主動至地檢署說明並繳回犯罪所得。

雲林地檢署檢察長洪家原對於縣民提供線報，特別表示感謝之意，並請縣民相信檢警調，勇於檢舉買票及賣票行為；有鑑於今年3月6日續行辦理農會理事、監事之選舉，於今年3月15日則係理事長、常務監事之選舉並遴選農會總幹事；再次重申本署偵辦案件無假期，將持續秉持公正、嚴謹之態度，不分黨派，繼續查辦賄選情事。

▲雲檢經傳喚、搜索40餘人，確認會員代表候選人陳嫌等6人涉犯屬實，各命具保5萬元、10萬元，其餘涉案會員均請回，並查扣現金9萬2300元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署接獲線報成立專案小組，於昨日針對涉案虎尾鎮農會會員代表候選人、會員等 40餘人進行搜索、傳喚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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