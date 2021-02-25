換冰箱省3千雲林人瘋排！節電補助總額1546萬　2天搶光張麗善致歉

▲雲林住宅家電汰換節電補助受理申辦，人龍湧向「節電計畫推動辦公室」，僅2天就「秒殺完售」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為降低住商部門耗電量，辦理「設備汰換與智慧用電補助」目前進入第三期，本月22日起受理申辦，不僅郵寄申請案件如雪片，現場申請人潮更擠爆「節電示範辦公室」。縣府指出，一般住宅家電補助1546萬部分，受理申辦僅2天、補助款已用罄，自2月24日起停止受理，申請案件依收件日期先後順序進行審查。

雲林縣政府擴大辦理一般住宅家電汰舊換新補助，建設處長李俊興表示，今年度轄內服務業、政府機關及公私立學校，主要設備汰換項目為空調每額定總冷氣能力1Kw補助新台幣2,500元，而照明燈具每具補助1/2汰換費用，依種類不同，補助上限介於新台幣300至2000元不等；一般住宅之空調每額定總冷氣能力1Kw補助新台幣1000元，冰箱部份以有效容積每公升(L)為單位補助新台幣10元，以每台補助3000元為上限。

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雲林縣長張麗善表示，自開始受理以來，現場申請人潮不斷，接踵而來，郵寄申請案件更如雪片般寄來，感謝民眾踴躍參與節能措施，惟補助款有限，無法補助每一位申請民眾，縣府深感抱歉，雲林縣除節能補助外，將陸續辦理其他節電措施，請鄉親持續參與，為節能減碳共盡一份心力。

建設處長李俊興補充說明，申請家電補助之民眾，可至雲林縣設備汰換網（https://tinyurl.com/yd89236b）進度查詢，輸入申請人身分證號碼與設備裝設地址之電號即可查詢案件進度。申請案件依收件日期先後順序進行審查，如有缺漏或有誤者，將以電話或簡訊通知申請人於 15日內補正。

▲雲林住宅家電汰換節電補助受理申辦僅2天就「秒殺完售」，人龍湧向「節電計畫推動辦公室」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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