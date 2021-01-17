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日繪本大師安野光雅94歲辭世　曾畫《台灣紀行》插畫出版台灣小景

▲▼日繪本大師安野光雅94歲辭世。（圖／翻攝自推特@h_mi2h）

▲繪本大師安野光雅風景畫聞名遐邇。（圖／翻攝自推特@h_mi2h）

文／中央社記者楊明珠東京17日專電

曾獲國際安徒生插畫大獎的日本繪本大師安野光雅上個月24日病逝，享耆壽94歲。他曾擔任日本文豪司馬遼太郎「台灣紀行」連載的插畫，出版了「台灣小景」。

日本朝日新聞16日報導，以充滿童趣的繪本及設色淡雅溫潤的風景畫聞名的安野光雅，於去年12月24日因肝硬化病逝，他的家屬已幫他舉辦喪禮。

安野1926年生於島根縣津和野町，從小就夢想當畫家。二次大戰後，1946年他擔任山口縣一所小學教師，修完山口師範學校研究科課程後，1950年北上東京，邊擔任美術老師邊作畫，後來辭去教師工作，專心作畫。1968年出版了第一本繪本「不可思議的畫」。

受到20世紀知名荷蘭版畫藝術家艾雪（Maurits Cornelis Escher）錯視藝術作品、心理學圖案的影響，安野推出錯視繪本，頗受好評。1974年他結合了英文、美學、科學的想像力出版了「ABC之書」。

他曾獲藝術選獎文部大臣（教育部長）新人獎、布魯克林美術館獎等日本海內外多項獎，1984年獲頒國際安徒生插畫大獎。2008年獲頒菊池寬獎、2012年獲選為文化功勞者（對文化發展有卓越貢獻者）。

安野帶著畫筆和水彩走訪歐洲、美國、中國、日本等地描繪風景畫，1977年起推出「旅之繪本」系列，共出版9冊。

他1991年起負責文豪司馬遼太郎（1923-1996年）在雜誌週刊朝日「街道漫步」連載的插畫，直到司馬遼太郎1996年去世。1993年他擔任司馬遼太郎「台灣紀行」的插畫一同訪台，後來出版了「台灣小景」。

安野與日本上皇后美智子交情好，描繪皇居（皇宮）花草的水彩畫廣為人知。他曾為多部童話、兒童文學全集負責裝幀設計或繪畫，也是知名的隨筆家。

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