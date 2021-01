日繪本大師安野光雅94歲辭世　曾畫《台灣紀行》插畫出版台灣小景

▲繪本大師安野光雅風景畫聞名遐邇。(圖/翻攝自推特@h_mi2h)

文/中央社記者楊明珠東京17日專電

曾獲國際安徒生插畫大獎的日本繪本大師安野光雅上個月24日病逝,享耆壽94歲。他曾擔任日本文豪司馬遼太郎「台灣紀行」連載的插畫,出版了「台灣小景」。

日本朝日新聞16日報導,以充滿童趣的繪本及設色淡雅溫潤的風景畫聞名的安野光雅,於去年12月24日因肝硬化病逝,他的家屬已幫他舉辦喪禮。

安野1926年生於島根縣津和野町,從小就夢想當畫家。二次大戰後,1946年他擔任山口縣一所小學教師,修完山口師範學校研究科課程後,1950年北上東京,邊擔任美術老師邊作畫,後來辭去教師工作,專心作畫。1968年出版了第一本繪本「不可思議的畫」。

RIP Mitsumasa Anno (安野光雅). He was 94 years old. He published his first children’s book in 1968 and received the Hans Christian Andersen Award in 1984. pic.twitter.com/UI2wR2KMMX