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春節求好緣！款好「5配備」討月老歡心　北中南名廟拜起來

▲ 七夕求「脫單」 來新北搭捷運拜月老求紅線。（圖／新北市民政局提供）

▲西洋情人節即將到來，身邊卻還沒有另一半嗎？現在正好可以趁著農曆春節走走春，請月老幫牽紅線。（圖／資料照，新北市民政局提供）

記者萬玟伶／綜合報導

單身男女想要拜月老求好姻緣嗎？今年的西洋情人節正好落在農曆春節，正好可以趁著連假，仔細準備祭拜月老的物件，再找一間鄰近的月老廟特別前往參拜，還可以順道走春招好人緣！

不少人拜月老，總是兩手空空到廟裡參拜，其實多準備一些物件，即能格外討月老歡心，讓老人家樂得率先幫自己牽線。在傳統習俗上，糖、紅棗、紅線、鉛錢以及和合金這五種物件，都有著求好姻緣的寓意。糖等於讓月老呷甜甜，開心地幫忙牽線。紅棗的紅代表喜事、喜氣，棗音同「找」，代表祈求月老能幫忙找到合適的緣分。鉛錢又稱緣錢，因鉛緣諧音同「牽緣」，亦有祝福良緣的意思，拜完月老後，紅線通常會和鉛錢綁在一起，象徵讓月老牽（鉛）紅線。和合金又稱月老金，就如一般拜神的金紙，特別用來答謝月老用。

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▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人，紅線鉛錢。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有著祝福良緣含義的鉛錢。（圖／資料照，記者蔡玟君攝）

進階版的祭拜方法，還可以特別準備桂圓和紅棗一起搭配，象徵姻緣早成、圓滿。少數在南部的寺廟還有拜緣粉的習俗，用來增加人緣，新認識的朋友當中，或許就能覓得好桃花、好姻緣！此外，一般的鮮花水果雖然是拜神的基本配備，但有一個說法是，有對象後再準備給月老答謝即可，代表開花結果之意。

北部／松山霞海城隍廟
松山霞海城隍廟據聞已經有200年歷史，相當悠久。特別的是，此廟也以全台少見、由道長施法的方式，為信眾求好姻緣。若近來感情停滯、想求突破，或許可請道士與月老大人幫幫忙。

電話：（02）2765-2046
地址：台北市松山區八德路四段439號

中部／台中樂成宮
歷史已有近270年的樂成宮，是在地極為重要的信仰中心，廟宇建築與遶境活動也在2008年被列為台中市文化資產，不過更為一般人所知的就是，這裡的月下老人相當靈驗且給力，廟方也會不時舉辦諸多活動，讓信徒來參拜的同時，也有機會在其中交流、認識新朋友。

電話：（04）2211-1928
地址：台中市東區旱溪街48號

南部／高雄關帝廟
高雄關帝廟又稱武廟，正殿供奉關聖帝君，不過卻也是高雄人習慣來參拜月老、求取紅線的地方。來到這裡，可跟著廟方準備好的流程祭拜，一開始可以先取得廟方提供的拜月老專用金紙和貢品，詳細填寫「祈求姻緣疏文」後呈於供桌，接著就可以向月老稟告來由了。

電話：（07）721-8782
地址：高雄市苓雅區武廟路52號

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