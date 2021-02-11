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新的一年斜槓起來！直播主談人氣心法　不用漂亮臉蛋、擁有「3特質」更重要

▲▼直播，耳機，網路，直播主。（圖／Pxhere）

▲沒有帥氣或美麗的臉蛋，就難以踏入直播行銷的圈子嗎？達人認為「其實不然」。（圖／Pxhere、pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

疫情影響，不少實體店家的收入明顯與往年有了落差，也讓經營者或有心想創業的人，為了日後的生計轉向線上社群行銷。實體通路固定會經過的多是特定族群，難再擴及出去，但線上社群則靠網路就能匯聚千、萬人，效益不可小覷。

不過，一直想著要做是一回事，真的打開手機把直播功能開起來才是真的！奉行「光說不做，什麼機會都沒有」人生觀的許湘庭，曾任記者、採訪編輯、飯店執行長與品牌總監等職務，是個履歷攤開來超級斜槓的文字創作者，近年專注電商平台建構及網路行銷的她，偕同有寵物水族圈「直播教主」的有間水族館老闆/直播主萬珈維，共同執筆、剖析想成為百萬直播主的必修心法。

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首先，許湘庭和萬珈維表示，許多人現在還在「做與不做」之間游移的心態，往往是因為覺得自己「皮相不好」，若是曾在直播平台看到帥氣美麗又能歌善舞、擁有諸多才藝的直播主，更是難免覺得自己輸在成功的起跑點。許湘庭、萬珈維直言，「放眼望去，最受歡迎的直播主，通常都是強調『個人特色』，至於顏值與身材，絕非必要條件。」

▲▼直播，直播主，網路，電腦。（圖／pexels）

「自從有了手機臉書後，很多人不看電視了。」為什麼直播台能夠取化電視節目呢？兩位達人歸納分析，「因為直播主多了『三感』——真實感、親切感、代償感，這三感也是藝人與直播台最大差異。」

所謂真實感的差別就在於，「明星藝人在電視節目裡，總是打扮光鮮亮眼，畫上濃妝，叫人感覺是不同世界的人。但直播主在開播時，則呈現最真實一面。」無論是說話尺度、語助詞、穿著打扮、小動作等，和螢幕前的觀眾並無二致，「無距離的真實感，最容易獲得粉絲們的信任及喜愛。」

而能當上直播主的迷思就在於「外貌」。達人表示，直播主美不美不重要，重要的是「親切感」，也稱為「眼緣」。「與粉絲之間的情感建立，通常是以聊天開場，原本陌生的一群人， 在直播主帶動下，可以針對一個話題來討論，例如『今天這條魚有什麼煮法？」，引起大家討論興趣後，一人一句就聊開了，久了互相成為朋友， 所以，一定要有「親切感」，才能開啟成功直播之路。』

▲▼直播，直播主，網路，電腦。（圖／pexels）

至於代償感，是以心理學角度來分析得出。「所謂『代償心理』即是自己內心有一些慾望、想法，想要去做卻不敢實踐的事，透過轉移在別人身上，來滿足自身缺憾。通常我們會去喜歡看一種表演，或是喜歡某個藝人明星，其實都有著這樣的代償心理出現。」

有趣的是，許湘庭和萬珈維也發現，直播主必要的「三感」通常在俊男美女身上是找不到的，反而素人才能兼備，也能夠透過培養與訓練而來。不論是想斜槓起來，或是想在直播頻道展現自我、達到銷售目標。許湘庭和萬珈維鼓勵大家不妨想想，自己是否擁有真實、親切、代償等「三感」，抓住自己的特質、並發揮這三項特質，新的一年的目標，就成功地朝向當紅直播主邁進。

▲▼直播主,網路,行銷,社交。（圖／時報出版提供）

《百萬人氣直播主的5堂必修課》
作者： 許湘庭、萬珈維
出版社：時報出版
ISBN：9789571383552

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