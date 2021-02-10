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靈媒媽媽解惑！新的一年修一堂「愛自己」的課　入門關鍵：把自己當親生寶貝疼愛

▲▼獨自，孤獨，吃飯，女生，女性，自拍。（圖／Pexels）

▲很多人誤將「愛自己」，解釋成滿足自己物慾上的需求，新的一年來實行真正的「愛自己」修行吧。（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

年輕時寫言情小說，現在則以靈媒、心靈諮詢師與講師等身分，為迷惘的朋友指點迷津的Ruowen Huang，頭銜雖掛著看似奇幻的靈媒，但Ruowen Huang做的事其實相當「接地氣」，她曾直言，「對我來說，我相信唯一可以增進人們靈性的方法，就是踏實的生活。」她以「愛自己」為出發點，以自身經驗帶著自己的孩子與讀者、網友認識自己，進而一一解惑自己對心靈、自我認同與關係等煩惱。

新的一年，不如就從這堂「愛自己」的練習課，為自己注入滿滿的正能量！

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然而對於東方人的「愛自己」，Ruowen Huang分析得直接，「我覺得東方人的教育相對於西方人來說是比較壓抑的。當西方的教育制度總是鼓勵人們發表自己的意見與看法，東方的教育總是以大局為重，不要想到什麼就說什麼，或是太過於以自我為中心地去要求。在過去這麼多年的諮詢當中，我就發現東方人一般來說比較難理解『愛自己』究竟是什麼樣的概念。」

看遍周遭親友例子的Ruowen Huang認為，大部分人的「愛自己」較多是滿足物慾上的需求，例如給自己買很好的東西、吃很貴的食物，甚至放任自己的奢華，以為這就是一種愛自己的舉動。「但事實上『愛自己』是件與任何的外在物質無關，而是與你的內在息息相關的舉動。」

▲▼獨自，孤獨，女性，海灘，沙灘。（圖／Pexels）

又例如常聽到婚姻生活有諸多摩擦以至於走不下去，但卻還是為了孩子的成長，隱忍到孩子長大獨立後才離婚，還給自己新的人生。Ruowen Huang更是感嘆，「很多父母會認為要為小孩子犧牲自己的幸福。所以即便婚姻面臨家暴或是言語霸凌，都會選擇給小孩一個看似完整的家庭而忍耐。」

她曾問一個曾被家暴的朋友，「如果今天是妳的女兒被家暴，妳也希望她忍耐嗎？」朋友毫不思索地回，「我當然會希望她離開。」 這麼理所當然的答案讓Ruowen Huang不禁質疑，為什麼人都知道要保護自己的女兒，卻不知道要保護自己呢？

為此，Ruowen Huang恍悟並得出結論，她從此建議每個人「愛自己」時，都強調「希望你能夠把自己當成自己的小孩對待」！

「即便你今天不是個父母也沒有小孩，那麼就想像同樣的處境發生在你最喜歡的人或是貓、狗、寵物身上的時候，你是否會有不一樣的反應？若是有人傷害他們，你是否會允許這樣的事情發生？若是有人濫罵、貶低他們的時候，你是否也可以接受？如果你的答案是否定的，那麼現在的你又會怎麼做呢？」

▲▼家庭，父母，親子，幸福。（圖／Pexels）

尤其，無論正負能量都是一種循環，當一個人能貫徹「愛自己」、「尊重自己」的同時，自然也會明白該如何以更溫暖且有原則的心，去對待他人。Ruowen Huang也提醒，「愛自己」的同時，有時就等於在「保護自己」，必須經歷「拒絕、忍受他人的攻擊」，或是「選擇離開傷害你的人」，「離開」這門功課雖然也是獨立且漫長，但「學會在精神上、心理上、身體上照顧好自己」，建構起「愛自己」的重要基礎，或許也能順利帶自己完成「愛自己」與「離開」的雙主修課題！

▲▼ 靈媒媽媽,愛自己,心理諮商,溝通。（圖／時報出版提供）

《靈媒媽媽的心靈解答書2：愛自己，只是一個開始》
作者：Ruowen Huang
出版社：時報出版
ISBN：9789571383927

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