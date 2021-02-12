學會失敗「就會愈來愈成功」！自媒體經營者整理「必備3觀」2021把專業熱情練起來

▲新的一年想斜槓做起自媒體，不妨先聽聽達人的創業心法！（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

新年新計畫！眼看疫情威脅猶在，想得到更多工作機會、賺進更多新台幣，不如先讓自己斜槓起來。無論是發展自媒體、影音內容或是去年爆紅的podcast，都是時下年輕人想展開副業的選項之一。但萬事起頭難，想認真拚出一條路，自媒體工作者同時也是Podcast《佐編茶水間》主持人的佐依分享，想要完成預期目標，「擁有一個數字或時間軸，能夠幫助你更有確定性的往前。」但如果卡在有熱情、沒技能且缺乏動力去磨練專業，就要學著去找到「加速成果」和「堅持下去」的方法。最好且有效的方法是，組織一套完善的配套措施，讓自己「有感」正在持續進步，進而更有毅力去完成學習之旅。

在自媒體與Podcast經營皆頗有成績的佐依也祭出自己的3心法，那就是「持續請教、設計學習計畫和創造環境」。佐依直言，想要快速進步或持續進步的最快方式「就是找一位適合你的教練」。她以滑雪為例，初學者通常有兩種選擇，一次請教練帶著練習約一小時，就能了解基本動作和技巧。若是自己摸索，可能要花好幾個鐘頭才能熟悉。如果想練習的新事物，預計將會是未來常用到的技能，同時想做得更加專業「那向有經驗的人學習，肯定是最有效的方式」。別怕開口問出笨問題，有時不吝向他人指教，得到的答案或許就能讓自己更加事半功倍。

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再來便是「設計學習計畫」，「當你想要進行一個比較長期的項目（如建立個人品牌、創業、技能打造）你應該要去諮詢比你『前面』一點的前輩或導師，這樣你可以知道前三個月大概要有什麼樣的進度、至少要達到什麼樣的成績或要以什麼為主要目標，透過完善的學習計畫，你能夠規劃出適當的份量、適當的進度、以及適當的目標，如果這樣的學習計畫能夠具有挑戰，又不會讓你感到過於挫敗，那就能提高你繼續堅持下去的動力。」

實際設計學習計畫時，佐依建議，要給予自己不同方案的選項，並依照難易度與當天的狀態去做不同的設計。以運動為例，「也許A方案是重訊＋有氧，總共一小時；B方案是慢跑半小時，C方案是健走2分鐘。假設某天你加班到非常晚，你可以選擇最簡單的C運動方案，如果某個週日你感到神清氣爽，那就可以選擇Ａ方案。」她認為，學習計畫最容易犯的錯誤就是把計畫訂得強度太強、太死，「我們沒有辦法去預測當天的身心靈狀況，適時給予自己的學習計畫一些彈性，不只能夠配合當天能夠負荷的力道，也能夠進一步推使自己，當然也就比較沒有放棄的理由。」

而就如近年流行的沈浸式體驗或早已樹立補教標竿的全美語補習班，就是以打造一個使用密度強大的環境，來讓參觀者或孩子短時間內就能感受到強度、吸收到東西。「無論想要學什麼或磨練什麼樣的技能，除了請一個教練之外，更重要的加速方式就是把自己放到合適的環境，或是自行創造密集度更高的環境，包括加入相關的集訓營、參與團體聚會、撰寫學習心得等，逼迫自己使用這項技能的強度和密度都足夠。」

現在人人一台筆電、一支手機，想踏入自媒體的世界，門檻看似不高，但若期待自己能經營得好，甚至販賣專業，手上的技能就應該要比他人都更上軌道。趁著春節假期放空充電的同時，不如就以佐依的3點提醒，好好檢視一下自己的計畫，讓2021的目標都能心想事成！

《工作必須有錢有愛有意義！：把喜歡的事情做成事業，成為斜槓、創業者的提案》

作者： 佐依Zoey

出版社：時報出版

ISBN：9789571385242

