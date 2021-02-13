街上「炸出排泄物」！女童扔鞭炮引爆化糞池　已不幸罹難

▲影片翻攝西安商報、漩渦視頻平台。

記者陳政錄／綜合報導

春節期間，切勿胡亂燃放鞭炮！12日晚間19時許，大陸重慶市合川區發生一起重大意外，一名女童不慎將鞭炮扔進下水道，疑似引燃化糞池內沼氣，造成路面人孔蓋接連被炸飛，整條街一片狼藉，有人因此受傷送醫，女童自己也不幸罹難。

▲重慶女童引爆化糞池，炸翻整條街。（圖／翻攝自微博）

據《北京青年報》、《青岡縣融媒體》報導，該事故發生在重慶市合川區太合鎮，事故發生在12日晚間19時40分許。女童是在家長陪同下燃放鞭炮，「可能在過程中煙花爆竹掉落，不慎引燃了化糞池。」

當地政府工作人員表示，事故發生後，小女孩不幸遇難，沒有其他人受傷，目前相關部門正處理後續的工作；但也有目擊者指出，有看到救護車，有人因此受傷送醫。

▲救護車抵達爆炸現場，將受傷者送醫。（圖／翻攝漩渦視頻、騰訊視頻）

還有目擊者表示，事發地在一中學對面，事發時他聽到外面傳出巨響，「感覺窗戶都在震動，很嚇人，從窗戶往外看，發現外面很多井蓋被炸開了。」目擊者稱，一連有三個以上的人孔蓋都被炸飛。

值得注意的是，近期大陸已發生多起不當燃放鞭炮，引發的意外。據《北京青年報》整理，2月3日，甘肅白銀同樣發生兩名孩童，將鞭炮扔進人孔蓋中，導致內部爆炸，兩人均被炸傷；2月7日、2月11日，大陸福建長汀、山東青島也均有發生孩童向人孔蓋內扔鞭炮釀成意外，或是眼睛被炸傷的情況。

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▼街上人孔蓋被炸飛。（圖／翻攝北京青年報）