木頭男友開花了！情人節前假敷衍「再捧上真鈔花」　還幫她挑唇膏

▲男友的唇膏真鈔花讓她超驚喜。（圖／Liyi Lin授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「嗚嗚！剛剛收到男友送的這束真鈔花，快要被感動死。」一位女網友8日在臉書《美妝公社》貼文，說她先前一直看到某個唇膏的廣告，就叫男友幫忙選色，結果對方都是敷衍的態度。沒想到過幾天，她就收到這束超狂的「蕾絲唇膏真鈔花」當作情人節禮物。照片一出，其他人都羨慕到不行，直嘆「別人的。」

Liyi Lin在文中直呼感動，「沒想到我的木頭男友這次會給我這麼大的驚喜！」說故事的起因，是她前陣子一直被唇膏的廣告燒到很想買，當時就叫男友幫她選口紅色號，但問了好幾次，她都一直被敷衍，也就把事情擺著，「沒想到今天居然收到一把超狂的蕾絲唇膏真鈔花當情人節禮物！」

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▲這樣的情人節禮物也太有心了吧！（圖／Liyi Lin授權使用）

原PO笑說，她一貼出來，姐妹們馬上傳訊息誇讚男友超有心，「收到唇膏爆開心（OS收到真鈔花我更開心(•ㅂ•)/」。不過Liyi Lin也表示，現在她不知道該怎麼回禮，煩惱到底是把錢退回給男友，還是拿去買兩個人會一起用到的東西，「大家覺得我該怎麼做呢？」

貼文吸引超過4千人按讚，許多女網友羨慕不已，紛紛驚嘆，「別人的男友總讓人羨慕嫉妒恨」、「有一種男朋友叫做別人的男朋友」、「這種的都是別人的」、「傳給男友看，直接被忽略ㄟ！真是ㄉ」、「如果是藍色的，我直接跪下來哭」、「這則貼文可能會導致眾多女網友們的另一半崩潰」、「這個好狂，驚喜、美感、實用都有了。」

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