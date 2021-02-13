春節放鞭炮　中國北京、河北現重度空污

▲北京春節期間霧霾，呈現重度空氣汙染品質。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受不利氣象條件和煙花爆竹燃放影響，大陸國家生態環境部通報，2月13到14日，北方及中部區域部分城市持續出現空氣重度污染，預計至15日才出現好轉。其中，京津冀地區包括廊坊市、北京、保定、石家莊等，出現重度甚至嚴重汙染情況。

據大陸生態環境部12日晚間通報的空氣品質狀況顯示，除夕至初一期間（2月11日19時至12日6時），全大陸339個地級及以上都市中，有47個都市空氣品質達到重度及以上污染級別，其中13個都市達到嚴重污染級別。

▲受冬季供暖和春節放鞭炮影響，在無風狀態下，大陸華北區域近期空污嚴峻。（圖／CFP）

通報稱，煙花爆竹燃放對都市空氣品質影響明顯。京津冀及周邊地區中，廊坊市空氣品質為嚴重污染，北京、保定、石家莊等7個都市為重度污染。

從數值來看，污染最重都市廊坊市PM2.5和PM10平均濃度分別為每立方公尺277微克、344微克，AQI值達到327；最高小時AQI值達到424，PM2.5達每立方公尺385微克。北京市AQI值為296，空氣品質為重度污染，主要污染物為PM2.5。

官方通報稱，2月13到14日，多地氣象條件較為不利，華東、華南、西北、西南大部和華北北部以良至輕度污染為主，東北、西南大部以輕至中度污染為主，華北中南部以中至重度污染為主。

大陸生態環境部預計，隨2月15日擴散條件轉好，東北大部、華北北部、華東南部、華南南部、西南大部空氣品質優良，華北中南部、華東北部、華南北部和西北大部以良至輕度污染為主，華東北部和兩湖地區可能出現中度污染，新疆局地受沙塵影響可能出現中至重度污染。

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