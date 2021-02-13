　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

春節放鞭炮　中國北京、河北現重度空污

▲▼北京春節期間重度霧霾空氣汙染。（圖／CFP）

▲北京春節期間霧霾，呈現重度空氣汙染品質。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受不利氣象條件和煙花爆竹燃放影響，大陸國家生態環境部通報，2月13到14日，北方及中部區域部分城市持續出現空氣重度污染，預計至15日才出現好轉。其中，京津冀地區包括廊坊市、北京、保定、石家莊等，出現重度甚至嚴重汙染情況。

據大陸生態環境部12日晚間通報的空氣品質狀況顯示，除夕至初一期間（2月11日19時至12日6時），全大陸339個地級及以上都市中，有47個都市空氣品質達到重度及以上污染級別，其中13個都市達到嚴重污染級別。

▲▼北京春節期間重度霧霾空氣汙染。（圖／CFP）

▲受冬季供暖和春節放鞭炮影響，在無風狀態下，大陸華北區域近期空污嚴峻。（圖／CFP）

通報稱，煙花爆竹燃放對都市空氣品質影響明顯。京津冀及周邊地區中，廊坊市空氣品質為嚴重污染，北京、保定、石家莊等7個都市為重度污染。

從數值來看，污染最重都市廊坊市PM2.5和PM10平均濃度分別為每立方公尺277微克、344微克，AQI值達到327；最高小時AQI值達到424，PM2.5達每立方公尺385微克。北京市AQI值為296，空氣品質為重度污染，主要污染物為PM2.5。

官方通報稱，2月13到14日，多地氣象條件較為不利，華東、華南、西北、西南大部和華北北部以良至輕度污染為主，東北、西南大部以輕至中度污染為主，華北中南部以中至重度污染為主。

大陸生態環境部預計，隨2月15日擴散條件轉好，東北大部、華北北部、華東南部、華南南部、西南大部空氣品質優良，華北中南部、華東北部、華南北部和西北大部以良至輕度污染為主，華東北部和兩湖地區可能出現中度污染，新疆局地受沙塵影響可能出現中至重度污染。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
宥勝老婆「有很多外來誘惑找上他」　認多次起爭執
快訊／今無新增確診　18天後再見+0
百萬「美女襄理」收大鵰照！3特徵揪噁男竟反遭出征
16歲休學！正妹YouTuber20歲買百萬名車　還有奢華獨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

磕越響錢越多！　哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

三國馬超形象逆轉！竟是「不忠不孝」之人…出兵害200家人被殺光

機器牛犇犇「翻跟斗搖屁屁」登春晚　下台還得加班送便當

春節放鞭炮　中國北京、河北現重度空污

「牛器沖天」的玉佩陶俑古文物　擬人化形象曾進駐圓明園

連6日本土零新增　陸通報境外輸入確診8例

封殺BBC被批「限制新聞自由」　陸稱西方國家雙標

黎智英獄中過年妻兒初一探監　港懲教署提供「炆齋」加菜

陸車市持續回暖　去年新能源汽車產銷創歷史新高

拜登夫婦向中國賀年　牛彈琴點出四個小細節

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

磕越響錢越多！　哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

三國馬超形象逆轉！竟是「不忠不孝」之人…出兵害200家人被殺光

機器牛犇犇「翻跟斗搖屁屁」登春晚　下台還得加班送便當

春節放鞭炮　中國北京、河北現重度空污

「牛器沖天」的玉佩陶俑古文物　擬人化形象曾進駐圓明園

連6日本土零新增　陸通報境外輸入確診8例

封殺BBC被批「限制新聞自由」　陸稱西方國家雙標

黎智英獄中過年妻兒初一探監　港懲教署提供「炆齋」加菜

陸車市持續回暖　去年新能源汽車產銷創歷史新高

拜登夫婦向中國賀年　牛彈琴點出四個小細節

磕越響錢越多！　哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

比你還有錢！美8歲牧羊犬繼承主人1.4億遺產　好友苦笑：用得完？

她染新冠「手指發黑」截肢　醫揭病毒猛攻血管！震撼照曝光

睡女友家一晚被要求2千水電費！「做其他事」要加錢…男友傻爆眼

統一獅萊恩賀年　新年現身台灣首廟天壇天后宮發紅包

爵士雙殺公鹿！近18場17勝　字母哥還慘被戈貝爾「顏扣」

韓國BL元年！ 4部超甜男男CP網劇...過半演員都是「愛豆出身」

18天後再見+0　指揮中心：今日無新增確診，新年快樂

李盈南奉獻台電47年　亞錦賽執教奪冠很圓滿

年假防疫在家追劇超爽！浪漫、恐怖風格任選　Netflix影集2020年人氣第一排行榜（上）

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

大陸熱門新聞

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

他逃亡16年 被逮時喪失語言能力

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

山東一家6口除夕被滅門！4歲幼童也遇害

女子返家發現家門打不開　竟是鄰居佔房

深夜接詭異訂單！　他被指名送餐到「停屍間第四排第四格」嚇哭

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

清朝最美皇后侍寢到50歲　牌子被翻到掉漆

12歲胖弟「2個月鏟15kg」！成效超驚人

小情侶恩愛太大聲 鄰居投訴反被嗆

父親失蹤急報警！警方一查逮捕報案人

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

更多熱門

相關新聞

春節防疫踏青首選　吉安鐵道櫻花公園打卡熱點

春節防疫踏青首選　吉安鐵道櫻花公園打卡熱點

花蓮吉安鄉兼具都市及田園美景，更有大山大海的絕妙秘境，不用花錢也不用擔心群聚問題，包括北昌快樂農園、干城鐵道櫻花公園、好客藝術村、四條健行山林步道、環鄉自行車道等特色景點，在寬敞舒適的戶外環境迎接新春，絕對是防疫假期休閒旅遊的最佳去處。

連6日本土零新增　陸境外輸入8例

連6日本土零新增　陸境外輸入8例

封殺BBC挨批　陸稱西方國家雙標

封殺BBC挨批　陸稱西方國家雙標

陸APP春節搶百億紅包 網友吐槽上熱搜：只分到1.58元

陸APP春節搶百億紅包 網友吐槽上熱搜：只分到1.58元

「搖滾牙醫」許君豪首次留陸過年　

「搖滾牙醫」許君豪首次留陸過年　

關鍵字：

北京春節大陸中國大陸河北空污霧霾

讀者迴響

熱門新聞

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

薔薔「生理期第1天」看清男友！

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

16歲休學！正妹YouTuber「20歲就買下百萬名車」

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面