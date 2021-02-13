頻繁隔離被封「七次娟」　陸女終於回家過年

▲新冠疫情期間，河北省石家莊市火車站一度關閉。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

大陸河北石家莊市一名女子，因屢次被匡列為確診者密切接觸者，一年內被隔離七次，被陸網封為「七次娟」。如今據《中新社》報導，她終於在2月11日上午，順利回家，和家人一起過年。

老家在河北省石家莊市的股娟（化名），是一名「北漂」上班族，她首先在2020年1月，從雲南旅行回家後，因新冠疫情爆發，進行居家隔離，後又因團內湖北遊客確診，被救護車拉到定點醫院，進行再次隔離。

隨後，由於在北京工作，她反覆因復工跨省移動、室友返回、被匡列為北京新發地疫情確診者的密接者等原因，多次被隔離，甚至在2021元旦假期回老家石家莊後，遇到河北省疫情爆發，導致她返回北京工作後，又一路隔離到1月17日。

古娟屢次被隔離的故事被接露後，陸網將她封為「七次娟」，並鼓勵她能樂觀看待。對此，古娟表示，希望以自己的親身經歷告訴大家，面對新冠疫情需要重視，不用恐慌，閉環管控是切斷病毒傳染路徑的有效手段。

據《中新社》報導，隨河北省新冠肺炎疫情趨緩，石家莊火車站重啟，讓一度以為今年也回不了家的古娟，於2月11日上午，順利回到石家莊，和家人一起過年。

她感嘆，有了七次隔離的生活，才深深體會到什麼是鄉愁，「我最想吃家里人包的餃子，太想念家鄉的味道了。」

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