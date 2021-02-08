天氣好短期葉菜生長快　價格跌破10元關卡！堆積如山全丟棄

▲批發市場拍賣低價沒人要，各種蔬菜堆如山高被倒掉，箱子可見蔬菜產地西螺與二崙字樣。（圖／民眾提供）



記者李政遠／雲林報導

再過三天就是除夕圍爐日，民眾家戶開始準備年節蔬菜，雲林縣西螺果菜交易市場，各類蔬菜因連續好天氣生長順暢，到貨量增，承銷需求減弱，短期葉菜類每公斤平均交易價9.5元，跌破10元關卡，農民辛苦種植蔬菜等不到盤商交易，只能忍痛丟棄。

▲蔬菜田間管理成本價每公斤就要超過10元，今年受到疫情影響肥料、農藥都調高，蔬菜裝箱送北上，批發市場拍賣低價沒人要。（圖／民眾提供）

短期葉菜類萵苣、青江白菜，雲林縣產區氣候和穩定，生長情形順暢，西螺果菜市場到貨量500多公噸，受到傳統消費市場需求降低，承銷需求減弱價格下跌，大宗蔬菜類高麗菜，正值產期貨原充裕，受整體市況趨弱影響，買氣減緩，每公斤交易平均7.6元、包心白菜4.1元。

▲蔬菜田間管理成本價每公斤就要超過10元，今年受到疫情影響肥料、農藥都調高，蔬菜裝箱送北上，批發市場拍賣低價沒人要。（圖／民眾提供）

農民表示，蔬菜田間管理成本價每公斤就要超過10元，今年受到疫情影響肥料、農藥都調高，蔬菜裝箱送北上，批發市場拍賣低價沒人要，還要自虧運輸及紙箱費，不敷成本，只好眼睜睜被倒掉。

雲林產地短期葉菜類交易價蚵白菜9.5元、油菜9.6元、格藍菜16..2元、青江白菜9.5元、小刈菜21元、小白菜11.5元、空心菜24元、萵苣19元、菠菜11.8元、茼萵15元。

▲蔬菜田間管理成本價每公斤就要超過10元，今年受到疫情影響肥料、農藥都調高，蔬菜裝箱送北上，批發市場拍賣低價沒人要。（圖／民眾提供）

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