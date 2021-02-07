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雲林居家檢疫男失聯　破門驚見「跌倒無法爬起」急送醫

▲經衛生所人員確認個案尚有意識且能和119救護人員對話，瞭解過後是因跌倒無法爬起，已送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經衛生所人員確認個案尚有意識且能和119救護人員對話，瞭解過後是因跌倒無法爬起，已送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心要求以集中檢疫或防疫旅宿為原則，選擇居家檢疫者則須1人1戶。雲林縣政府民政處2月5日獲報一名某居家檢疫者失聯，電話聯繫不上且餘屋外呼喊未獲應，隨即會同相關單位入屋檢查，發現男子係因跌倒而臥地不起，所幸意識清楚由救護人員送醫治療。

雲林縣政府民政處表示，2月5日據公所通報，一名居家檢疫個案獨男子居其住所，當地村幹事於上午陸續電話聯繫，鈴響多聲皆未接通，經查看防疫系統發現個案有雙向簡訊自主健康通報，惟電話依舊聯繫不上，因此村幹事會同村長先行前往住所查看，隨後公所人員和警政人員皆到場敲門喊人，但皆未獲回應，亦聯繫不上其家人。

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民政處說明，接獲公所通報尋求協助，隨即通報內政部民政司啟動失聯協尋機制並聯絡衛生局、警察局協助；因擔憂個案於家中發生意外，公所人員、村幹事會同當地衛生所人員、轄區警察，遂依警察職權行使法第26條及傳染病防治法第38條規定，請鎖匠成功開門並由衛政、民政、警政人員三方入屋檢查，發現個案臥倒在地，立即通報119，經衛生所人員確認個案尚有意識且能和搶救人員對話，瞭解過後是因跌倒無法爬起，已送醫救護。

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