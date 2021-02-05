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西螺福興宮牛年美金紅包曝光　除夕夜發放「財運犇騰」8800份

▲西螺福興宮循古禮在除夕夜開廟門活動，已成中部地區廟宇盛事，連續16年來發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮循古禮在除夕夜開廟門活動，已成中部地區廟宇盛事，連續16年來發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮農曆年節最熱鬧活動即是西螺福興宮守歲團圓迎新春系列活動，每年除夕夜的搶頭香與發放個美金紅包，吸引超過上萬民眾參與，成為地方盛事，今年2021年西螺福興宮準備8800個「財運犇騰」美金紅包，並配合防疫於廟前廣場發放。

西螺福興宮循古禮在除夕夜開廟門活動，已成中部地區廟宇盛事，連續16年來發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包；今年以「財運犇騰」為主題設計，牛頭形狀的賀卡非常討喜，目前請志工團隊加工中將送出8800個。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，每年除夕都會發放具紀念性限量版美金紅包，依據12生肖設計賀卡，今年已是第16年，不少民眾已經蒐集第二輪的12生肖，今年延續前年所加碼的8800份，預計在子時開廟門後，在配合防疫措施之下，有別以往將移置廟前廣場發放，以防疫為優先，也呼籲民眾參與活動務必配合防疫配戴口罩，與保持社交距離。

▲西螺福興宮循古禮在除夕夜開廟門活動，已成中部地區廟宇盛事，連續16年來發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年2021年西螺福興宮準備8800個「財運犇騰」美金紅包，並配合防疫於廟前廣場發放。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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