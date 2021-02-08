宜蘭大雨特報！北台灣明起雨更多　鋒面衝擊小年夜「全台雷雨」

記者賴文萱／台北報導

受到東北季風影響，氣象局今（8）日針對宜蘭地區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。明起雨更多，桃園以北、東半部有降雨機會，其中北海岸及宜蘭更有局部較大雨勢發生機率。另外，小年夜當天將有鋒面形成，屆時全台變天有雨。

▲明起雨更多，桃園以北、東半部有降雨機會，其中北海岸及宜蘭更有局部較大雨勢發生機率。（圖／記者林敬旻攝）

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▲氣象局針對宜蘭發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，明天受到東北季風影響，北台灣天氣稍涼；桃園以北及東半部地區有降雨機會，其中北海岸及宜蘭地區降雨較為持續，有局部較大雨勢發生的機率，新竹以南地區維持多雲到晴。

各地低溫變化不大，約14至19度，高溫在北部及東半部地區略降至22至24度，中南部地區仍可達26至28度，日夜溫差大。

周三也就是小年夜當天，台灣附近有一道鋒面逐漸形成，水氣明顯增加，天氣轉不穩定，各地都有機會出現陣雨或雷雨，其中北部及東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

▲小年夜當天，台灣附近有一道鋒面逐漸形成，水氣明顯增加，天氣轉不穩定，各地都有機會出現陣雨或雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

周四除夕鋒面逐漸東移離開，但隨後東北季風再增強，北部及東半部地區仍有降雨機會，中南部地區降雨情形會慢慢緩和下來。

周五至下周日，大年初一至初三仍受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，但要留意日夜溫差大。

▲春節連假天氣。（圖／中央氣象局）

大年初四至初六，目前也預報是東北季風影響天氣，北台灣天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

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