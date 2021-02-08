唐吉訶德進攻高雄開店有譜？　網友：「南部沒那麼愛排隊」

▲台灣唐吉訶德西門店開幕首日，現場大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日本生活百貨唐吉訶德台灣一號店，今年1月中在西門町開幕後，每日人氣爆棚，直到現在已經開幕20天了，在熱門時段包括傍晚跟晚上，仍須排隊才能入場，有網友在PTT上爆卦，表示在店內聽店員說「未來會在高雄開店」，許多網友留言讚好，還有人留言「南部才不像台北愛排隊」。唐吉訶德官方則在開幕時就表示，在台灣有後續開店計劃，包括台北、台中跟高雄都有可能。

▲唐吉訶德西門店商品陳設很有日本風 。（圖／記者鮑璿安攝）

台灣旅客在遊日時常去採買的生活百貨「唐吉訶德」，今年1月在台北西門町開出首間店，吸引大批民眾排隊朝聖，還創下半夜都要排5小時才能進場的紀錄，有網友在PTT批踢踢實業坊的Gossiping看板爆料，星期天早上進唐吉訶德沒排到隊，且聽店員說「高雄未來會開唐吉分店，還說台北店，高雄人來買的很多。」

▲網友在PTT上爆料唐吉訶德將開高雄店。（圖／翻攝PTT Gossiping版）

對此項消息引發網友留言，多數都讚好，還有民眾表示「高雄開生意會很好吧，可以預期」、「都南部人在排啊，開高雄店合理」、「應該會賺翻 ，租金又便宜，更大間」，有網友另針對台北的排隊熱潮發表意見，留言「南部才不像台北愛排隊」、「快點去，不要來擠台北」、「台北的，有的看到排隊就不想進去」。

而唐吉訶德官方則在台北一號店開幕時，就已經表示日後仍會在台灣繼續開店，包括台北市、新北市、桃園、台中跟高雄都是選項，找到適合的地方就會開店。