滿地「蔬菜垃圾山」嚇壞網友　北農曝光2真相：是農藥超標⋯





▲有網友質疑，滿地青菜丟成山，疑似浪費食物。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者袁茵／台北報導

有網友8日於臉書社團「爆廢公社」PO出蔬菜丟滿地的照片，直稱「貴的時候大家搶，現在便宜就變垃圾了！」引發網友質疑浪費食物。對此，台北市農產公司表示，其實這些蔬菜有些屬於農藥超標，另一部分則是因為近日天氣回升，導致蔬菜品質變異，乏人問津後才按照正常報廢程序做處理。

網友於8日在臉書「爆廢1公社」中PO出一張滿地蔬菜、即將報廢的照片，提及「拍賣市場滿滿的菜，說不要就不要了，貴的時候大家搶，現在便宜就變垃圾了！」底下則有許多網友質疑，「不能醃起來嗎？好可惜」、「下地獄 就會一直重複吃這些菜」、「好浪費」。

針對網友的質疑，台北市農產運銷公司主秘路全利8日受訪時回應，其實這些蔬菜分為2種，第一是經過農藥抽檢後，發現農藥超標、不符合規定，所以才依照管理規定扣留銷毀，出現報廢等情況；第二是因為近來氣溫上升，經過包裝的蔬菜運到市場交易時，產生悶熱、品質變異、黃化等情況，儘管第一時間仍拿去促銷，但乏人問津，所以就按照正常程序予以報廢。

路全利提到，這些蔬菜屬於小葉菜類，含水量較高，通常在凌晨3時30分起開始交易，賣到大約早上7時左右，但結果都是賣不掉，而該蔬菜含水量高容易產生變異，放置到隔天會更沒有商品價值，所以既然到早上7時已經乏人問津，就會請駐站人員來現場確認貨品，並詢問產地是否要載回，若對方不載回去的話，就按照報廢程序處理。

關於近日是否有蔬菜供大於求狀況，路全利提到，因為12月底至1月中旬有數波寒流，導致蔬菜生長延緩，而1月底整個氣溫穩定回升後，蔬菜快速生長，所以使貨量非常充裕，然而此刻受到疫情影響，很多公司選擇不辦尾牙，加上又碰上寒假期間影響需求，才導致供需比較不平衡的狀況。

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