林內鄉公所垃圾車去年燒毀7輛　今全到位年節清運無虞

▲行政院環保境保護署補助及雲林縣政府協助下，林內鄉清潔隊完成2輛電動壓縮式垃圾車、3輛資源回收車驗收交車，五輛車總價約1200萬。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉垃圾掩埋場去年11月28日火災事故而造成多部車輛毀損，在行政院環保境保護署補助及雲林縣政府協助下，林內鄉清潔隊完成2輛電動壓縮式垃圾車、3輛資源回收車驗收交車，五輛車總價約1200萬，林內鄉長呼籲，機具除提升清運效能，仍需鄉親協助落實垃圾分類與資源回收，提升環境保護。

林內鄉長張維崢表示，感謝行政院環境保護署補助林內鄉垃圾車及資收車輛，新車輛的加入讓即將到來春節垃圾收運可以維持正常運作，清運也更加順暢，同時清潔隊員於執勤時亦能兼具安全與效率。張維崢說，此次購置垃圾車、資收車皆採低碳、低耗能及低噪音的環保性能，大幅降低噪音及怠速時的廢氣排放，提升清運效能，亦提升環境品質。

環境督察總隊總隊長李健育表示，林內鄉公所從過去在垃圾的分類與減量成效頗佳，在整個垃圾減量的話，呼籲在過年期間各縣市鄉鎮希望能夠先減量，垃圾清運能夠先解決，另外，年後縣政府垃圾的處理問題將更完善，包含外縣市的協助以及目前打包作業，未來在燃料化的過程，相信來年在雲林縣垃圾處理會有比較好的進展。

林內鄉公所表示，為配合家戶大掃除，2月10日小年夜當天鄉內垃圾維持正常收運，除夕當天清運將改為上午及下午兩個時段，初一至初四共4天停收，年初五2月16日恢復正常清運。鄉長張維崢呼籲，環境與大家息息相關，鄉親協助落實垃圾分類與資源回收，發揮全民的力量，一同從垃圾源頭開始減塑減量，共同邁向環保新生活，愛惜地球共創美好。

▲環境督察總隊總隊長李健育表示，林內鄉公所從過去在垃圾的分類與減量成效頗佳。（圖／記者蔡佩旻攝）





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