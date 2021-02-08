68歲賊扮闊老爺四處喝花酒　小吃部列「頭號慣犯」籲同業拒收

▲斗南鎮石龜里的68歲鍾姓男子，2017年間在短短的2個月就行竊汽、機、踏車等23件，2017年6月6日入監服刑4年，去2020年10月初出獄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一名假釋中的鍾姓男子，一直以來都是地方頭痛人物，嗜喝花酒卻時常身無分文而到處欠賬，不僅酒後順手牽羊，近期又變本加厲，竟藉酒後路倒自報119由救護車送醫後，擅自離院再犯下多起竊盜機車、腳踏車代步，雖然警方依《竊盜罪》將其移送法辦，但更期待該嫌早日入監服刑，還給地方平靜。

據了解，斗南鎮石龜里的68歲鍾姓男子，平時無業沒收入到處遊蕩，身無分文又喜歡到小吃部喝酒耍賴簽帳，已是多家小吃部的拒收客，酒後時常順手牽羊，看到未上鎖的機、踏車就竊騎代步，2017年間在短短的2個月就行竊汽、機、踏車等23件，2017年6月6日入監服刑4年，去2020年10月初出獄，尚有6個月的假釋期。

年過六旬的鍾男出獄後獨居，但鄰居、親友、里辦公室關切經常前往關懷，四維派出所員警更希望藉人間溫情感化其能改變惡習，不料好景不過三日，鍾男出獄後第三天晚上即到斗南鎮上的兩家小吃部欠下共4800元的酒賬，至目前僅出獄4個月，已在斗南和大林兩鎮多家小吃部欠下酒賬，也因此遭業者公佈照片提醒同業拒收。

鍾男於斗南、斗六、民雄等分局轄區，已犯下偷竊多部機踏車代步等竊案以累近30件，也均經依法傳喚到案後移送雲林、嘉義地檢署偵辦，不過均仍在審理中；但鍾某仍不斷犯下惡行，甚至在2月5日創下一天5起無所不偷的民生竊案紀錄。

鍾男2月5日在斗南郵局前偷竊一部腳踏車代步閒逛，在火站前附近順手帶走待托運他處的5隻小雞，再轉往某賣場竊取蝦子等數盒生鮮，擔心遭監視器錄下身影，便騎腳踏轉往斗南鎮農會附近偷取另部腳踏車換騎，最後又到附近的超商竊取兩瓶洋酒，遭店員發現報警，這才當場人贓俱獲。

此外，警方進一步追查發現，鍾男聰明狡猾，其不只一次以酒後路倒為由，自行撥打119要求救護送往台大雲林分院和嘉義大林慈濟醫院就醫，酒醒後擅自離院再偷竊機車、腳踏車代步返家，讓救護車間接成為犯案理由，遭竊的機車、腳踏車雖於其家中人贓俱獲，但此人真是讓雲林、嘉義兩地員警疲於奔波卻也無可奈何。

▲斗南鎮石龜里的68歲鍾姓男子聰明狡猾，其不只一次以酒後路倒為由，自行撥打119要求救護送醫，酒醒後擅自離院再偷竊機車、腳踏車代步返家。（圖／記者蔡佩旻攝）



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