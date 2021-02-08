年前再發大紅包！新生兒一人發1.6萬　雲林四湖「重金催生」

▲四湖鄉鄉長蘇國瓏今（8）日與公所人員一同前往4名今年1月出後出生且設籍四湖鄉的新生兒家中，發放每名1萬6000元補助金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

過年前發出大紅包，雲林縣四湖鄉長蘇國瓏為鼓勵鄉民生育，提高新生兒出生率，指示公所積極辦理生育補助相關辦法。加上台塑企業的鼎力相助，給予「台塑企業麥寮汽電股份有限公司促進電力發展營運協助金」支持，每位設籍四湖鄉的新生兒給1萬6000元，蘇國瓏表示，盼透過生育補助提高四湖鄉的出生率。

四湖鄉鄉長蘇國瓏今（8）日與公所人員一同前往4名今年1月後出生且設籍四湖鄉的新生兒家中，發放每名1萬6000元補助金；30多歲林小姐這胎是第3胎，她說，與先生原本就計畫生3個孩子，老大是兒子、老二是女兒、老三是女兒，事前並不知道公所有生育補助，很開心收到大紅包。

四湖鄉鄉長蘇國瓏表示，鄉內新生兒出生率偏低，為鼓勵鄉親生育。公所訂定「雲林縣四湖鄉生育補助金發放辦法」，必須自中華民國110年1月1日以後之新生兒出生時，法定代理人之一方設籍本鄉一年以上，新生兒出生後60日內在本鄉辦妥戶籍登記者。

據指出，目前雲林縣府「生育津貼」補助第一胎一萬元，第二胎後1萬5000元，四湖鄉是繼麥寮鄉後發放生育補助，麥寮一胎補助3萬元金額第二高的鄉鎮。

▲四湖鄉鄉長蘇國瓏今（8）日與公所人員一同前往4名今年1月出後出生且設籍四湖鄉的新生兒家中，發放每名1萬6000元補助金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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