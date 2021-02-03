國民黨重演歷史　林俊憲預言黨主席改選：趙少康、韓國瑜回歸

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中廣董事長趙少康重返國民黨表態參選黨主席，甚至還受到前高雄市長韓國瑜的的大力支持，掀起黨內熱議。對此，民進黨立委林俊憲表示，國民黨現在這齣戲，就像歷史不斷重演，甚至預言今年黨主席改選，韓國瑜、趙少康代表的保守派全面回歸。

林俊憲表示，江啟臣之所以能當上主席，是因為保守派的極大挫敗，也就是韓國瑜以200多萬敗選，但即使如此，保守派始終是國民黨內的主流；所以過去這一年來等於是江啟臣的「試用期」，黨內保守派的想法是「就讓你試看看，看能搞出什麼樣的成績來？」但一年過去了，江啟臣的改革可以說是完全失敗，民調沒有起色，對許多議題的表態反而還引起黨內反撲。

不過，林俊憲認為，這並非江啟臣的錯，國民黨就像一棟快要倒的危樓，江啟臣只是幫它拉皮而已，內部的結構還是壞的，外表再漂亮也一樣會倒。

林俊憲說，看到國民黨現在這齣戲，就像歷史不斷重演。當年趙少康帶走一大票少壯派創立新黨，現在再回國民黨的目的也一樣，就是要把韓粉的勢力帶走，變成真正只聽命於韓國瑜的勢力，但改革派當然不會因此屈服，兩邊一定有一場大戰，最後的結果就是重演90年代的國民黨分裂，只不過當年是本土派、少壯派出走，現在則反過來，變成保守勢力要出走。

林俊憲也說，趙少康參選國民黨主席，這對台灣是好事，代表國民黨會再進一步裂解，最後就跟當年新黨、親民黨一樣泡沫化，連國民黨本身都變成不成氣候的小黨。

林俊憲也諷刺，打敗國民黨的目標，果然最終還是會在國民黨自己手上完成，也大膽預言明年國民黨主席改選的結果，「江啟臣為首的改革派倒台，韓國瑜、趙少康代表的保守派全面回歸。」

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