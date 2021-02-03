趙少康年後將出庭　林錫耀提醒：關注三中案及中廣2司法案件

▲趙少康宣告重返國民黨。（圖／記者羅婉庭攝）



記者陶本和／台北報導

針對資深媒體人趙少康重返國民黨一事，民進黨秘書長林錫耀3日於中常會黨務報告時，提出近期有關三中案、中廣的2司法案件進度，趙少康在農曆年後的2月22日將出庭，他並未多做分析，但提醒黨內目前要保持關注，中廣司法案件要一併注意。

中廣董事長、前新黨創黨召集人趙少康要重回國民黨，這被外界解讀是要爭取參選國民黨主席。對此，民進黨發言人顏若芳下午在記者會上則表示，民進黨沒有評論，台灣是民主國家，政黨政治可以良性競爭，至於外界認為趙少康回國民黨是為了參選黨主席一事，應該向國民黨中央詢問即可。

不過，林錫耀在下午中常會的黨務報告中，提到趙少康重返國民黨一事時，提出近期2個公開的司法事件：第一，是有關國民黨黨產「三中案」，1月25日開庭進入審理程序，法官預計在2月22日，過年後傳喚趙少康出庭。

第二，則是中廣2019年9月24日時，被認定是國民黨附隨組織，被要求其名下不當取得的13筆土地（10萬9627平方公尺）及地上建物（699平方公尺）應移轉為國有，要求追徵77億3138萬9185元。

日前1月28日，針對黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織一事，光華投資公司認為身為好聽等4公司債權人，認為原處分執行後47億元債權受影響，以利害關係人身分提告撤銷原處分。而台北高等行政法院當天開庭，雙方對於是否具法律上利害關係激辯。

對於趙少康重返國民黨一事，林錫耀在會中提到此二事件後，並未進一步分析，僅表示目前要保持關注，中廣司法案件要一併注意。

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）