「錯過這屆就不會再選」　趙少康：1年黨籍限制只是為了擋郭台銘

記者羅婉庭／台北報導

資深媒體人、中廣公司董事長趙少康重返國民黨，且公開要求黨主席江啟臣聘他為中評委，讓他參選黨主席。趙少康3日表示，他這屆若沒參選黨主席，當選人一做就是4年，將來就不會再參選了，更沒有要破壞規則、破壞團結之意，並指出1年黨籍限制是為了擋鴻海創辦人郭台銘。





▲趙少康3日出面受訪。（圖／記者羅婉庭攝）



趙少康說，當時跟江啟臣說過，他取得資格後也沒有一定要選，仍在考量怎樣對國民黨、對國家最好，畢竟想選黨主席的不少人，四月才要登記參選，自己也不排除在新年發表記者會，逐項公布政策。

趙少康上午召開記者會，拿出國民黨黨章指出，自己的參選資格僅差中評委資格，入黨1年的規定是去年的補選細則，今年的補選細則尚未出爐，並強調「細則」不應超越「辦法」，不能拿去年的細則，約束今年的選舉。

趙少康說，新的選舉辦法還有經過中常會，訂出新的法定程序，因此他唯一缺少的就是中評委，只看江啟臣要不要聘。當不當黨主席都能做很多事情，他沒有這麼在意，更指出自己沒有逼宮之意，是希望讓新生代開創出更多的空間，幫助最大在野黨，制衡一黨獨大的民進黨「讓台灣再次偉大」。

他同時指出，他昨天思考了一天，國民黨沿用去年的補選施行細則，是為了郭台銘，防止讓郭台銘現象重演，但也可能是自己以小人之心度君子之腹。

趙少康說，當時跟江啟臣說過，他取得資格後也沒有一定要選，仍在考量怎樣對國民黨、對國家最好，畢竟想選黨主席的不少人，四月才要登記參選，自己也不排除在新年發表記者會，逐項公布政策。