「不會破壞國民黨規矩」　趙少康駁逼宮說：江啟臣還送我牛年套幣

▲趙少康拿出江啟臣送的央行牛年套幣。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

有意參選國民黨主席的資深媒體人、中廣公司董事長趙少康3日上午召開記者會，當場拿出國民黨黨章指出，「我沒有要破壞規矩！」一切完全按照規則來，也強調跟黨主席江啟臣沒有私人恩怨，日前才一同吃飯，江還親自送他牛年套幣。

趙少康指出，自己參選黨主席的資格，僅差中評委身分，限制入黨1年的規定是去年補選細則，今年的選舉細則尚未出爐，並強調「細則」不應超越「辦法」，不能拿去年的細則，約束今年的選舉。

針對外界批評他有逼宮之意，他則否認，強調自己完全沒有逼宮之意，反而是希望為新生代開創出更多的空間，讓台灣再次偉大，回到台灣錢淹腳肚的年代，近日大家關注國民黨的事情，表示對國民黨還有期待，他願幫助最大在野黨，制衡一黨獨大、權力腐化的民進黨，且當不當黨主席各有利弊，都可以做很多事情，沒有一定要這個位子。

趙少康強調江啟臣前兩天請他吃飯，贈予他剛拿到的央行牛年套幣，「我真的蠻感動的」，雙方沒有私人恩怨，重申現在媒體節目做得蠻好的，日子過得也不錯，為何要跳下來蹚這渾水？但台灣面臨這樣的情況，能不擔心嗎？同時，趙少康透露，不排除在春節期間將召開政見記者會。