趙少康稱韓國瑜選主席也很好　李正皓：江啟臣2條路都滅頂之災

▲趙少康、韓國瑜、江啟臣。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，有意參選黨主席，但礙於規定不符，他表示若他不能選，高雄前市長韓國瑜想選也很好。對此，前國民黨員李正皓認為，趙少康話說的很白，江啟臣只有兩條路可以走，但無論怎麼選對國民黨都是滅頂之災。

趙少康申請回復國民黨籍，2月1日起生效，國民黨組發會將趙少康規建在台北市黨部大安區。趙少康1日受訪表示，去年9月與韓國瑜會面，韓國瑜勸進他重返國民黨參選黨主席。但按國民黨去年黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人須具備選舉人資格，入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。

面對不符參選規定，趙少康2日受訪批評，過去參選黨主席不用滿1年，只需擔任過中評委或中央委員，是去年補選才多此規定，每次國民黨修改辦法就是為了擋誰、因人設事，他向江啟臣喊話，若希望多點競爭就讓他當中評委。

對於若被擋下，會不會是韓國瑜跳出來選黨主席？趙少康說，「不知道，如果我不能選，韓國瑜如果想選的話，也很好，基本上國民黨不應該排斥任何人參選，看黨員的投票，公平公正，走大路，大家願意投誰就投誰，不是一個民主政黨應該作的事情嗎？你幹嘛要擋這個擋那個呢？不需要嘛！」

對此，李正皓3日在臉書分析，趙少康話說的很白，江啟臣只有兩條路可以走，要就是痛快的頒發中評委資格給趙少康，讓少康幫搬師回朝，否則由韓國瑜出手參選黨主席，到時國民黨徹底被國瑜黨併吞的場面更難看，無論怎麼選，對江啟臣來說都很艱難、對國民黨來說都是滅頂之災，大家好好看看最近民進黨政治人物或支持者談到趙少康的表情，那藏不住的笑意已說明一切。