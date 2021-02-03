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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康27年前慈禧老梗、高喊中華民國萬歲　網笑：韓國瑜必看過

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，他表示，台灣政治局勢就像慈禧太后掌權，鼓動如台灣義和團的1450，把理性聲音殺光光。對於有人質疑他27年前參選台北市長就提過慈禧太后掌權，趙少康否認。不過，有網友就挖出當年影片打臉，因為趙少康不僅講過慈禧梗，還在辯論會上高喊「中華民國萬歲｣。

趙少康1日表示，目前的形勢，有識之士都很擔憂，本以為政治讓能幹的人去做就好，但台灣政治變成今天這個樣子，很像慈禧太后當時掌控義和團，鼓動義和團，把理性的聲音通通消滅光光，「1450隨時出巢，殺啊 ！砍啊！」就連最大在野黨國民黨，碰到1450國民黨也不敢講話，一般老百姓也很怕，蘇偉碩、楊志良就被殺成這個樣子，其他醫生敢講話嗎？邱淑媞被修理成什麼樣子？再這樣下去台灣會亡國。

▲▼趙少康親自說明重返國民黨事情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於有人質疑他「老調重彈」，趙少康2日否認當年選台北市長時講過慈禧太后，他表示，義和團滿清時代就有、一直存在，但變本加厲，「不是只有我看不下去，很多人都看不下去」。

不過，有網友就挖出1994年台北市長辯論會的影片，當時趙少康在發言時就稱「滿清末年，慈禧太后縱容義和團殺人放火，抵抗八國聯軍，最後招致大清帝國的毀滅」、「李登輝先生心裡想的是台獨，嘴巴喊中華民國，因此，他像慈禧太后縱容義和團一樣，縱容全民計程車行、縱容暴民、縱容民進黨搞暴力，來激化省籍，造成兩岸的對立，造成兩岸關係的緊張，來創造台獨的環境，各位為了他個人的政治利益，會把我們整個台灣帶入毀滅的境地」。

▲挺韓大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

27年前電視辯論會影片一出，網友紛紛留言「聽說這個人要重出江湖了，來看一下這經典的辯論」、「阿扁笑得好開心」、「他才一開口，陳水扁的表情就一直透露：少了個威脅，沒想到這傢伙完全不清楚今天是來幹嘛的，爽」、「2021年，趙少康又把義和團拉出來用了」。

另外，趙少康還說「我在這邊請問陳水扁先生，我在這邊高喊中華民國萬歲，你敢不敢喊？中華民國萬歲！中華民國萬歲！中華民國萬歲，請陳委員也喊給我聽聽看」。網友看完直呼「我覺得韓國瑜在發表會前可能有看這部影片」、「看完2019.12.18政見發表會，2:06 根本穿越時空XDDD」。

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