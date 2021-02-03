江啟臣聘趙少康當中評委　蔡正元讚大器：國民黨歷史留下重要一頁

▲江啟臣、趙少康。（圖／記者惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，有意角逐黨主席，但參選黨主席，按規定，須入黨滿1年且曾任中評委或中央委員，他連2日隔空向黨主席江啟臣喊話聘他當中評委，引發外界好奇江啟臣的決定。江啟臣3日證實已聘趙少康等人為中評委，強調毫無私心，盼團結所有支持力量。對此，蔡正元大讚江啟臣大器。

蔡正元日前接受香港媒體《中評社》專訪時指出，反對趙少康回來選黨主席，去年12月，孫文學校總校長張亞中想選黨主席，曾找前主席洪秀柱向江啟臣建議，可否給予中評委的資格？當時江啟臣以程序不符打回票，現在趙少康找韓國瑜來講為什麼可以？江啟臣若同意，沒道理，而且明擺是給江啟臣找麻煩。

對於江啟臣決定聘任趙少康、張亞中等人出任中評委，蔡正元3日在臉書表示，江啟臣很大器，聘任趙少康任中評委，同時也在年後增聘張亞中等學者出任，江啟臣這決定讓趙少康初步取得參選主席的資格，也修正去年因「程序不備」無法聘任洪秀柱推薦的張亞中等學者，從此讓中評委的聘任程序完備，讓國民黨更制度化，免於再度落入因人設事的窘境，江啟臣大器，勇於面對問題，也勇於處理問題，都將在國民黨歷史上，留下重要的一頁。