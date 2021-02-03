趙少康獲聘國民黨中評委　還卡在這一關才能角逐黨主席

▲江啟臣、趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中廣董事長趙少康表態參選國民黨主席，申請恢復黨籍案在2月1日生效，並獲聘為中評委。不過，根據國民黨規定，參選黨主席除了要具備中評委身份外，還必須入黨一年。趙少康3日受訪表示，國民黨如果今年還有一年的內規，「我不選就是了」。

根據109年中國國民黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人必須具有「選舉人資格」，必須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。

國民黨主席江啟臣3日表示，趙少康的黨籍回復申請已經通過，此時重回國民黨，必然有助於強化國民黨的戰力及社會支持度與影響力，對於藍軍團結更是深具意義，他表達誠摯歡迎。

江啟臣強調，農曆年後本來就有中評委增聘計畫，由黨主席聘請黨內賢達協助當前政策方向建言；考量趙少康豐富的政治閱歷及社會影響力，他決定將趙少康列入農曆年後公布的中評委聘任名單中，藉此壯大國民黨支持基礎，並歡迎更多好朋友重回國民黨大家庭。

江啟臣指出，黨主席必然要扮演桶箍角色，必須勇於承擔，全心建立制度，毫無私心的團結所有支持力量，期待未來能吸引更多認同國民黨理念的人士加入，共同為台灣健康的政黨政治與國民黨未來發展而努力。

根據國民黨規定，參選黨主席除了要具備中評委身份外，還必須入黨一年。國民黨文傳會主委王育敏3日受訪表示，趙少康的資格問題就卡在黨籍須滿1年，這是從吳伯雄主席時代到現在的規定，除非未來有中常委在中常會提案修改選舉辦法細則，並獲的多數人同意，才有機會解套，這並非江啟臣說了算。

對於仍不具備資格選黨主席，趙少康表示，他當時跟江啟臣講過，他取得資格沒有一定要選，還是會考量怎麼樣對國民黨最好，因為想要爭黨主席也不少人，這些人想爭就去選好了，自己選不選沒關係，他也不希望破壞國民黨團結和內鬨，國民黨如果今年還有一年的內規，「我不選就是了」。

外界也質疑，趙少康過去曾支持鴻海創辦人，後來又改支持高雄市前市長韓國瑜。趙少康回應，郭台銘是成功企業家，但初選以後韓國瑜就是黨的候選人，他認為，2024年藍營不能有2個主要候選人，應該一個就好，一個不一定會贏了，所以這次藍營不能分裂。

黨務人士表示，江啟臣考慮趙少康的資歷，因此認可趙少康具備擔任中評委的資格，但是否能參選黨主席，這是歷年的黨內規定，若國民黨不能擺脫「因人設事」的文化，那國民黨很難再起。

其他人也看了這些新聞...

►江啟臣聘趙少康為中評委：毫無私心團結所有支持力量

►「錯過這屆就不會再選」 趙少康：1年黨籍限制只是為了擋郭台銘

►「不會破壞國民黨規矩」 趙少康駁逼宮：江啟臣親自送我牛年套幣



相關新聞...

►趙少康27年前慈禧老梗、高喊中華民國萬歲 網笑：韓國瑜必看過

►趙少康稱韓國瑜選主席也很好 李正皓：江啟臣2條路都滅頂之災

►江啟臣聘趙少康當中評委 蔡正元讚大器：國民黨歷史留下重要一頁



►振興一下我們的美麗