台灣疫苗取得世界倒數　民眾黨籲中央：應公開透明、超前部署

▲立法院民眾黨團召開「一苗難求別震怒 中央應超前部署」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在國際持續延燒，目前各國已陸續開始採買疫苗，台灣預計最快要到3月才有機會取得。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠3日表示，台灣下一波肺炎防疫重點，在於能否趕得及施打疫苗，呼籲政府應公開透明地說明疫苗採購進度，並研擬配套，讓民眾安心。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如上午召開「一苗難求別震怒，中央應公開透明、超前部署」記者會。

邱臣遠引述美國彭博社（Bloomberg）1月25日更新的「全球抗疫韌性排名」資料，台灣的抗疫韌性高居全球第4名；但在同一個評比中，台灣的「疫苗獲取率」為26.2%，在53個經濟體裡名列第45名，意即目前張羅到的疫苗只能覆蓋26.2%的人口，這跟衛生福利部長陳時中說要達到群體免疫力的65%覆蓋率，落差不小。

邱臣遠說，未來若拿不到足夠的疫苗或是太慢拿到，當其他國家都施打完畢重啟經濟了，台灣還需要全境封鎖，屆時除了影響經濟，更恐對全體國民的健康造成傷害，這將是很嚴重的國安問題。

邱臣遠也指出，疫苗採購預算超過百億，相較於鄰近國家如日本、韓國會陸續公布採購疫苗進度，台灣疫苗交易過程卻好像蒙了一層布，缺乏公開透明，「『太早曝光，會影響談判』，似乎成了迴避立法院監督的免死金牌」。

民眾黨也整理出政府目前對於疫苗採購的說詞，先是衛福部長陳時中去年9月說，台灣已和COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約採購國外疫苗；接著指揮中心在去年11月25日表示，台灣至少可從COVAX取得460萬劑疫苗，去年12月30日更公布，2000萬劑疫苗已到手，最快今年3月供貨。但陳時中今年1月28日卻改口，指大國超買、壟斷疫苗、世界衛生組織不夠力，導致台灣買不到疫苗。

立委高虹安質疑，陳時中根本是「時空旅人之欺」，疫苗進度資訊不透明，讓國人產生諸多疑慮，希望政府能清楚坦率地說清楚，取得疫苗的困難何在，若疫苗來不及在時程內進口，我國的防疫政策又該如何調整。

針對國內疫苗遇到的瓶頸，立委蔡壁如點出「資金投入不足」與「臨床病例數不足」兩大因素。她建議，行政院應盡速進行跨部會的溝通協調，提升疫苗研發投資與行政效率，突破目前研發瓶頸，爭取加速進入第三期階段。

蔡壁如也說，在疫苗取得時間不確定的狀況下，台灣是否具備自主研發疫苗的能力就顯得非常重要，因此國家衛生研究院必須更積極、完善規劃推動疫苗研發，建全台灣疫苗的基礎技術。