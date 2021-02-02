高虹安出席亞太國會議員聯合會　爭取台灣重返WHO

▲高虹安出席亞太國會議員聯合會年會。（圖／翻攝自高虹安臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

台灣民眾黨立委高虹安今（2）日在立法院長游錫堃率領下，與立委溫玉霞、范雲、王琬諭共同出席亞太國會議員聯合會（APPU）第84屆理事會暨第50屆大會。高虹安在會中代表台灣發言，對於中華民國長期遭世界衛生組織（WHO）排除表示遺憾，呼籲APPU與會國家支持我國參與WHO等國際組織，讓我國與世界分享傲人的防疫經驗，並持續提供防疫物資及援助。

高虹安於自由討論時間，代表我國發言時表示，世界衛生組織的口號為「Health for All」，這幾年卻將中華民國排除在外，讓人非常遺憾。

高虹安指出，總統蔡英文近年多次強調台灣做為國際社會一員，與理念相近國家建立緊密夥伴關係的希望；台北市長柯文哲也主張「追求健康是基本人權，更是普世價值，也符合國際社會的共同利益，任何個人和國家都不應該被排斥在外。」

因此，高虹安呼籲APPU與會國家，都能支持我國參與包含WHO在內的國際組織，讓台灣除了能分享「台灣模式」的防疫經驗與作法外，也能夠持續向世界各國提供防疫物資和人道援助、分享我國高品質的公共衛生制度與經驗，共同建立一個更健康、安全、免於疾病恐懼的世界。

高虹安代表台灣發表談話結束後，日本代表、眾議員穴見陽一也緊接著表示支持台灣，並認為不應該為了任何原因就將台灣排除在國際之外。

亞洲太平洋國會議員聯合年會（Asian Pacific Parliamentarians’Union）創立於1965年，至今超過55年。今年度第50屆年會迫於疫情改為線上會議模式召開，有包含中華民國、日本、泰國、菲律賓、吉里巴斯、庫克群島、諾魯、馬紹爾群島、索羅門群島、吐瓦魯、東加王國等11國，超過30位各國國會議員出席。