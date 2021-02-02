有門路？柯文哲自爆：有人向我兜售新冠疫苗

▲柯文哲出席IOT物聯網智慧家電技術教學中心揭牌儀式記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

世界各國都在搶新冠肺炎疫苗，然而台灣何時進口疫苗，遲遲沒有下文，使許多民眾擔憂。台北市長柯文哲1日在節目中突然自爆，有人要向他兜售新冠疫苗，只不過後來他推辭說交由中央統一處理。

柯文哲1日錄製台北廣播電台《台北進行式》新春節目，在討論到疫苗議題時，突然自爆「在國際先後市場都有人來跟我兜售疫苗。」不過柯文哲也補充，自己接獲消息後，向各方推辭「交由中央統一發布、處理」，因為台灣有2300萬人，如果給他10萬劑疫苗，那要給誰打，只會製造他的麻煩。

柯文哲2日下午出席位在內湖高工舉辦的IOT物聯網智慧家電技術教學中心揭牌儀式記者會，會前被媒體詢問，是誰向他兜售疫苗？是不是中國大陸？柯文哲皆未正面回應，不斷提及怎麼這麼多媒體、「哎呀你們怎麼這麼⋯」，隨後只說出「疫苗問題太專業，專業題目沒辦法用賭麥克風時間回答！」便立刻走入會場。

針對疫苗問題，台北市政府副發言人黃瀞瑩僅表示，北市府統一由中央調度指揮。

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