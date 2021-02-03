柯文哲爆有人兜售新冠疫苗　專家：若有請聯絡「中中」或「祥祥」

▲資深媒體人周玉蔻專訪專家小組諮詢委員李秉穎。（圖／翻攝自廣播節目《周玉蔻嗆新聞》，下同）

記者張乃文／綜合報導

世界各國都在搶新冠肺炎疫苗，然而台灣何時進口疫苗，遲遲沒有下文。台北市長柯文哲1日卻在節目中突然自爆，有人要向他兜售新冠疫苗，只不過後來他也推辭說交由中央統一處理。對此，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，如果是自己被問到，會請對方聯繫指揮中心的相關人員，不過他也強調，這樣的事情不會影響指揮中心的布局。

資深媒體人周玉蔻今（3）日邀請李秉穎接受節目訪談，問及柯文哲日前自爆有人向他兜售疫苗一事。她質疑，一位地方首長這樣的言論是否恰當？李秉穎則說，若是自己被問要不要買10萬劑疫苗，會請對方「去聯絡祥祥（指揮中心發言人莊人祥）、浩浩(疾管署署長周志浩)及中中（指揮中心指揮官陳時中）」。

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李秉穎解釋，購買疫苗這件事不是地方首長可以決定的，現在在市面上的疫苗都是緊急授權，沒有完成本來需要有的臨床試驗規定，換言之，無論是美國、德國或英國製的疫苗，只要進口台灣，都一定要經過食品藥物管理署的緊急授權許可，同時也會去審核資料評估有效性及安全性，並不是在國外買了疫苗就可以帶回來。

▲針對疫苗購買一事，李秉穎強調，還是要符合國內相關法規。

「沒這麼簡單啦」李秉穎說明，這要符合衛生相關的法規，且若是根本沒有被授權，在國際上不被認可的疫苗，也就沒戲唱了。他說「老柯後來也有說就交給中央去辦」，因為這並非個人可以決定，需要整個政府團隊加上食藥署的核可，才能使用。

同時，李秉穎也強調，這件事不會影響指揮中心的布局，還是會循一般國際方式，與廠商洽談或向世衛組織的COVAX洽談，至於私下有些代理商希望能做商業上的買賣就是另外一回事了，但這些商業行為不能逾越衛生法規

，還是要接受國內的食藥署規範。

另外，陳時中昨日在指揮中心記者會也被問到此事，他則回應，這時間有很多熱心的人都會提供相關線索，當然每個單位都會有這情形，不過我們還是會與可靠、可信的相關單位進行協商。

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