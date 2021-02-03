英變種病毒「再現新突變」　研究驚曝疫苗減效！竟能避開抗體作用

▲在英國變種病毒B.1.1.7的樣本中，發現了南非變種病毒擁有的E484K突變。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國變種新冠病毒「B.1.1.7」傳播力強大，足跡遍布世界至少70個國家。根據英國公共衛生部（PHE）一項新報告指出，在B.1.1.7病毒株的至少11種樣本中發現了與南非、巴西變種病毒都擁有的「E484K突變」，且有證據表明這種新突變可能導致疫苗效果減低。

根據CNN報導，英國日前在11個B.1.1.7病例樣本中發現了名為「E484K」的新突變，此前E484K已被證實存在於南非、巴西變種病毒中，且Novavax與嬌生2家疫苗製造商都曾宣布，其疫苗的第3期臨床試驗數據，南非的有效性明顯低於他國，分別為60%與57%，懷疑是南非變種病毒中的E484K突變所致。

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型。（圖／路透）

報導指出，英國最近發現的11起含E484K突變的病例，可能不是由單一個案所傳染，而是分別有各自的傳染源，專家對此表示，這意味著這種傳染性較高的突變也有可能對疫苗的免疫效果產生一定程度的抗藥性，或是更有可能導致二度感染。

報導稱，發生於病毒棘突蛋白（spike protein）上的E484K被認為是逃脫突變體，因為它能有效避開疫苗中部分抗體的結合作用，其中484代表產生變異的確切位置，E代表原本的胺基酸，K則代表突變後的胺基酸。此外，新研究也發現，已接種疫苗者產生的抗體對同時包含B.1.1.7與E484K的合成病毒的中合效果較差，這意味著E484K提高了抵禦病毒所須的抗體水準。

▲奧地利Nanographics公司發布的新冠肺炎病原體新型冠狀病毒 （SARS-CoV-2）3D掃描影像中保留了棘突蛋白的結構。（圖／路透）

紐約洛克斐勒大學（Rockefeller University）病毒學家比尼亞茲（Paul Bieniasz）表示，E484K突變數月來僅零星出現在幾個樣本，直到最近，它才似乎更具優勢，但是在南非卻早已普遍傳播。美國首席防疫專佛奇博士（Anthony Fauci）引用了南非學者研究指出，南非的再感染率非常高，先前染疫產生的抗體似乎無法提供保護。

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