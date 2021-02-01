國民黨青年團長表態「趙少康底線」：不因人設事、黃袍加身

▲趙少康親自說明重返國民黨事情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他也透露，受前高雄市長韓國瑜勸進，有意競選黨主席。對此，中常委、國民黨青年團團長陳柏翰1日表態：「我們已經有太多次的慘痛代價，自己的底線是，不因人設事、黃袍加身。」

針對趙少康重回國民黨能否競選黨主席，依照黨內現行規定，必須回復黨籍滿1年，並且具備中評委或中央委員身分才符合資格。換言之，趙少康即使回到國民黨，也無法如韓國瑜所願，出馬競選黨主席。

但趙少康1日透露，韓國瑜勸進他競選黨主席，至於參選資格問題，韓國瑜願幫他去跟黨主席江啟臣談。

對此，陳柏翰以中常委身分持反對意見，他表示，就制度面上，自己只有一個底線，不因人設事、黃袍加身，就如同2019年與青年夥伴在黨部外的訴求，初衷不變。

他擔心，制度是否會再次因為一時的旋風、加劇的鼓噪而因人設事，「我們已經有太多次的慘痛代價，不得不謹慎應對。」

同時，陳柏翰也認為，入黨、回黨是每一位認同國民黨人都有的權利，參選主席當然亦是每一位黨員的權利，只要符合資格，都不能夠加以設限。

其他人也看了這些新聞...

►趙少康證實「韓國瑜要我選黨主席」 私下對話曝光

►下一步選2022、2024？ 趙少康：我不排斥任何位置

►趙少康自爆被勸進選黨主席 韓國瑜說話了



相關新聞...

►趙少康選黨主席「不符資格」 國民黨：要達2項要件

►趙少康重返國民黨 新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

►「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜 無黨籍戰北縣立委得23.5萬票



►振興一下我們的美麗