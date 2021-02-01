賴士葆：趙少康能引領風潮　「民進黨為陳水扁改內規後翻轉政治版圖」

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他1日上午出面證實，前高雄市長韓國瑜力勸他參選黨主席，但依現行規定恐資格不符。國民黨立委賴士葆受訪時表示，目前國民黨缺乏能引領風潮的領袖，而趙少康就是這樣的人物，並以民進黨2000年為了陳水扁修改制度，順利翻轉台灣政治版圖為例，喊話國民黨若把趙少康當大人才，「要不要用制度卡他，考驗黨中央的智慧。」

針對趙少康的參選資格，國民黨表示，根據109年中國國民黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人必須具有「選舉人資格」，包括必須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。

國民黨立委林為洲表示，他反對改變現有規定，讓原來不能參選的趙少康，可以參選黨主席，並表示，當年讓韓市長「被動參選」，頒「榮譽黨員」給郭董參選，因人設事，造成混亂，害了當事人，也害了黨，「教訓還不夠嗎？」

不過，賴士葆指出，參選黨主席須「入黨滿1年」是在補選辦法的規定，母法沒有這樣規定，「現在球在江啟臣身上，只要給趙少康一張中評委證書，他就考慮選黨主席。」

賴士葆強調，制度當然非常重要，但也要考慮政黨存在的目的就是執政，接著指出，民進黨2000年時就曾為了陳水扁修改制度，讓他得以參選，促使民進黨翻轉了台灣政治版圖；吳怡農也是沒有投票權，卻被選為台北市黨部主委，故事都是一樣的。賴士葆認為，國民黨假如把趙少康當成一個大人才，其實只要江啟臣發中評委聘書給趙少康，一切就能解決了。

賴士葆表示，趙少康過去有漂亮的選戰紀錄，當時他一個人的票就足以拿下8席立委，現在國民黨缺的就是能引領風潮、講話有渲染力的人，2018年國民黨有韓國瑜，現在放眼一看卻不太容易找到這樣的人，而趙少康就是這樣的人。接下來就考驗黨中央的智慧，要不要用制度卡他，還是讓他能順利進國民黨，他認為，趙少康也沒有說要選主席到底，也許能扮演其他角色如選戰操盤手等等，這部分江啟臣需好好跟趙少康談一談。

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