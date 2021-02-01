新任黨團幹部成「少康幫」？　費鴻泰：我跟江啟臣很熟也是啟臣幫

▲國民黨團立委新會期集體報到。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康1日上午拋震撼彈宣布重回國民黨，並指前高雄市長韓國瑜要他選黨主席，而國民黨團新任總召費鴻泰、書記長鄭麗文因常上趙的政論節目，被解讀為「少康幫」。對此，費鴻泰受訪時回應，他跟江啟臣也很熟，那也可以歸為「啟臣幫」嗎？認為外界標籤式的分化都沒有意義。

立法院第10屆第3會期1日開始立委報到，國民黨團立委下午4點半集體報到展現團結士氣。新任黨團總召費鴻泰對於被解讀為「少康幫」，先是反問「少康幫是什麼意思？」並強調，他跟趙少康很熟，包括國民黨、新黨、親民黨內，很多人都是以前的戰友，「我跟江啟臣也很熟，那也可以歸為『啟臣幫』，我跟吳敦義也很熟，難道就成了『敦義幫』嗎？」他強調，這樣標籤式的分化區別都沒有意義，重要的是國民黨團要有戰力。

對於國民黨接下來是否變成深藍、中生代之爭的局面，費鴻泰表示，沒聽過趙韓要結盟，韓國瑜在臉書發文說他支持趙少康，對他感到敬佩、感激，這並不代表趙少康的朋友只有韓國瑜，馬英九、洪秀柱以及38位立委大概也都是他的朋友，不能因為韓國瑜的一篇臉書就說「趙韓結盟」深藍、中生代對抗，這沒有意義。

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