若趙少康當選國民黨主席　黃澎孝：中廣案就解套了

▲趙少康親自說明重返國民黨事情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

中國廣播公司董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並稱前高雄市長韓國瑜鼓勵他參選黨主席。對此，前國大代表黃澎孝認為，如果趙少康當選國民黨主席，中廣案就解套了。

黃澎孝1日在臉書表示，趙少康果然是聰明人，馬英九當年出售中廣，從2005會計師查核財務報告，及2006年8月中廣自結財務報表等資料，可估計中廣有形、無形總資產的合理價值應在50億元左右，趙少康竟以10億元的「賤價」購得，這簡直太神。

黃澎孝指出，再聰明的人，想要盡掩天下人耳目可不容易，中廣案進了法院，與馬英九涉嫌賤賣國民黨的「中影」和「中視」案，並稱為「三中案」，目前已進入司法程序，正考驗著趙少康的「聰明」，到底違反哪些法律。

黃澎孝提到，聰明反被聰明誤，中廣2019年9月24日被認定是國民黨附隨組織，並被要求其名下不當取得的13筆土地（10萬9627平方公尺）及地上建物（699平方公尺）應移轉為國有；至於，已移轉他人的，包括仁愛路豪宅「帝寶」在內的土地，則要求追徵價額新台幣77億3138萬9185元。

黃澎孝提及，身為中廣董事長趙少康當天舉行記者會，激動指出政府的追繳動作，對象應該是國民黨，而不該是中廣，但國民黨沒回應，換言之，國民黨不為趙少康買單，應該收歸國庫的77億3138萬9185元，可不是一筆小數目，國民黨不買單，趙少康就賴不了帳了，聰明的趙少康想出妙招，讓國民黨中央「變天」，如果趙少康當選黨主席，中廣案就解套了，但台灣人民真的有那麼好騙嗎？

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