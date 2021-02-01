趙少康參選黨主席「資格不符」　江啟臣：所有黨員平等

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／綜合報導

資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，他1日上午出面表示，是因為高雄市前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席。不過，根據國民黨的規定，回復黨籍後需要1年，並且具中評委或中央委員身分才能競選黨主席。國民黨主席江啟臣1日下午在屏東出席活動時受訪表示，「黨公職選舉部分都要按照機制來走」、「所有黨員在機制前都是平等的」。

江啟臣表示，在國民黨相對艱困的此時，尤其面對蠻橫霸道的執政黨，社會上願意支持國民黨理念，加入或回到國民黨的朋友，我們都展開雙臂歡迎，「趙先生願意回國民黨為黨出力，相信以他的高度，不論任何位置絕對都願意幫忙黨。」

對於趙少康不具備參選黨主席資格，江啟臣說，「黨公職選舉的部分，國民黨內有民主機制，所有黨員在機制前都是平等的，也都必須尊重、遵守黨目前的規範」。

江啟臣強調，國民黨不是一言堂，有不同想法與意見都可以拿出來討論，這也是為何希望更多人加入國民黨，大家的意見在黨內充分討論形成共識，國民黨不是過去一黨獨大、長期執政，必須適應這樣的文化，接受不一樣的聲音，更重要的必須要接地氣，相關討論都必須回歸到民意。

根據109年中國國民黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人必須具有「選舉人資格」，包括必須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。

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