西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝　神秘善心人捐3萬片籲共同護持

▲紅黑綠3種款色醫療級雙鋼印，印有Q版太平媽圖案的口罩，提供整建廟宇募捐廟瓦，送給樂捐廟瓦的信眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國曆二月十一日就是歲時祭儀農曆除夕圍爐夜，民眾春節期間都會到廟宇祈福，新的一年平安順遂，國內疫情續升溫，口罩已經是日常必備品；西螺福興宮太平媽祖廟積極配合政府防疫政策，推出3款色Q版太平媽口罩，發給廟內工個團隊工作人員配戴外，民眾護持整建廟頂瓦片，就送一組3款色Q版太平媽口罩，送完為止。

超卡哇伊的Q版太平媽口罩，眼尖的民眾發現，有學童配戴的口罩是印有西螺福興宮太平媽Q版媽祖圖案，紛紛到福興宮文創商品館洽購，但廟內文創館也無販賣口罩，有民眾透過廟方個團隊詢問要Q版太平媽口罩，得到答案就是廟方沒推出，難道是有廠商私自印製販售。

▲Q版太平媽口罩，為提供太平媽冬令營營隊隊服所配戴，口罩的設計及印製，是一位不願公開具名的企業公司董事長，印製捐贈給福興宮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮表示，民眾所看到得Q版太平媽口罩，為提供太平媽冬令營營隊隊服所配戴，口罩的設計及印製，是一位不願公開具名的企業公司董事長，印製捐贈給福興宮，不是仿冒品，在2020年全球肺炎疫情風暴中，有感太平媽祖庇佑下，讓公司安然度過，向廟方取得授權，委託口罩工廠生產3萬片，紅黑綠3種款色醫療級雙鋼印，印有Q版太平媽圖案的口罩，贈送給廟方防疫史外，提供整建廟宇募捐廟瓦，送給樂捐廟瓦的信眾。

每年從除夕圍爐後，數萬信眾湧入西螺福興宮一起與太平媽守歲慶團圓，大年初一至初五期間湧入70萬人次來自全國各地民眾祈福人潮，廟方為因應服務龐大人潮，動員各團隊人員現場服務；廟方呼籲，農曆春節預估湧進祈福人潮，民眾落實防疫戴好口罩、保持社交距離，配合工作人管制及規劃動線入殿參拜，讓民眾防疫更安心。

▲紅黑綠3種款色醫療級雙鋼印，印有Q版太平媽圖案的口罩，提供整建廟宇募捐廟瓦，送給樂捐廟瓦的信眾。（圖／記者蔡佩旻攝）



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