越來越愛戴口罩！妹子列5大好處「超方便」　眾人認同：省錢省時間

▲口罩在防疫期間成為生活必需品。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

疫情爆發後，口罩成為民眾的生活必需品，外出必須戴口罩也造成許多不便，一位女網友則列出5原因說明，自己越來越喜歡戴口罩了，得到廣大網友認同。

「現在認真想想，真的越來越喜歡戴口罩了」，該名女網友今（7）日在臉書社團「爆廢公社」發文指出，喜歡上戴口罩包括5原因，1是防疫，2是防醜，3是防曬，4是節省口紅，5則是因為遇到不喜歡的人可以假裝不認識，「出門快速，大家都這樣嗎？」

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▲女網友發文分享。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



貼文獲得不少網友共鳴，「對啊！都不用化妝，節省化妝品開銷」、「因為戴口罩可以節省上粉底的時間，並且可以遮醜，以及臉上不悅的表情」、「偷打哈欠不會被發現、不用一直保持微笑、擺臭臉不會被發現」、「自從都要戴口罩又不能外食，已經超久沒化妝了」。

也有人分享，「從以前沒疫情時候出門就習慣戴口罩了，覺得超方便」、「從2014年後就一直戴口罩了，個人覺得沒什麼差別，其他人就覺得麻煩」，不過也有人提到，「問題我下巴長痘痘了」、「夏天戴口罩超悶熱」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

