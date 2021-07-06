大叔搭火車脫口罩大暴走！原來他是累犯　恐噴飛1.5萬　　　

▲台鐵彰化鐵路警察局。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

全國三級警戒，彰化火車站人員發現1名林男(51歲)3度不戴罩站在月台上等著要搭火車，怕造成防疫破口，勸他拿起口罩戴起來，前2次都會戴上，這次卻是大暴怒怎麼說不願意配合，最後只好通報鐵路警察到場，林男才坦承錯了，也願意將口罩戴上，仍被依違反《傳染病防治法》函送衛生局裁處，最高可處1萬5千元罰鍰。

▲洪男蹲在超商前吃便當。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警方從5月份以來，取締不戴罩逛大街，就屬北斗鎮戴紅花母女最「盧」，任攤商好說歹說，都說不聽，別人要拿口罩給她們也無動於衷，警方最後只好將她們函送；5月底二林鎮1名洪姓男子不戴口罩蹲在超商前吃便當，警方前往規勸，還指控員警騷擾，被依違反社維法開罰12,000元，不禁讓警方跟民眾傻眼，為了大家好「戴上口罩有那麼難」。

▲紅花媽媽不戴口罩上街。（圖／翻攝自Facebook／北斗人大小事）

彰化火車站員遇到有民眾不戴罩，只能先勸導，像林男這樣無視三級警戒疫情嚴峻，恣意的不戴口罩，不講理又不配合的蠻橫態度，最後動用警力，他的態度才放軟，坦承錯了，但一切為時已晚，林男因此被函送，一片口罩的代價高達15,000元。

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