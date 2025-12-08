　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台中紅線強勢北進！上學通勤更快　中友一中商圈一路延伸豐原「11站15.42公里」路線圖一次看

▲▼台中,捷運,紅線,崇德,豐原,交通。（圖／台中市捷運局提供）

▲台中捷運崇德豐原線示意圖以紅線標示主線走向，自北區一路延伸至豐原車站，串聯崇德商圈、漢神洲際購物中心、豐原大道等沿線重點生活圈。（圖／台中市政府捷運工程局提供）

地方中心／綜合報導

台中的軌道建設再邁新一步！台中市政府捷運工程局今年成立後，迅速啟動「捷運崇德豐原線（紅線）」可行性研究，目標打造一路從市區北上、直達豐原的捷運新動脈。未來完工後，紅線將與既有綠線、規劃中的橘線一起構成台中現代化公共運輸骨幹，不只改善交通，也將牽動城市布局，帶動北台中的發展動能。

15.42公里＋11座高架車站　紅線延伸到豐原火車站

捷運工程局表示，紅線主線以高架設計為主，全長原規劃約11.8公里，從崇德路、三民路口出發，沿著崇德路、承德路、豐原大道等主要幹道一路延伸至豐原市區。然而因應地方需求、加強路網串接，市府決定將「豐科軸線連接到台鐵豐原站」的路段提前納入本次可研，因此新增2座高架站，總車站數達11站、全長拉長至15.42公里，服務範圍大幅擴張。  

預估在民國140年時，紅線主線半徑500公尺內的活動人口可達22萬人，尖峰時段班距更可壓縮至2.5分鐘，每小時最大運量達6,720人次，能有效支撐台中北向通勤走廊需求。

連一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心　一路北上接軌豐原副都心

捷運工程局長蘇瑞文指出，紅線將穿越北區、北屯、潭子、神岡、豐原等行政區，是連結台中核心、市區北側與豐原副都心的重要交通廊道。沿線經過的一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心，以及終點台鐵豐原車站，不只具觀光人潮，周邊也有多個重劃區，未來有望帶動地方經濟、吸引人口進駐。  

紅線的路網定位更不只東西串聯。未來，中段將可與中捷綠線轉乘，南端將與機場捷運線（橘線）銜接，一路接軌台中國際機場與霧峰；北端則直接連台鐵豐原站，再加上規劃中的豐科軸線，將形成更完整的軌道網，紓解原本仰賴公車與自駕的交通壓力。

蘇局長說明，紅線已於114年4月21日啟動規劃，期中報告也在10月9日審查完成，顧問公司已依意見提交修正版，目前正由市府審查中。預計115年第三季完成期末報告後，將送中央進行審議。為了讓地方充分了解規劃變化，市府預計114年12月舉辦地方說明會，向居民說明目前進度、後續期程，以及延伸至豐原車站方案的細節，同時綜合考量用地取得、工程可行性、服務效益與未來都市發展，提出最適路線內容。

定位十分清楚的紅線，路線沿著人口密集與發展快速的崇德路、承德路、豐原大道延伸，其未來通勤、轉乘與商圈流動性都相當令人期待；待可行性研究完成後，紅線勢必將成為台中北部交通更具規模的一次躍進。 

（台中市政府新聞局廣告）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
心臟醫學權威連文彬辭世！享耆壽99歲　曾任李登輝御醫
「道奇巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女變老婆
獨／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將將回鍋效力
板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下　馬路滿滿碎
暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火
「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價
台2線99K大貨車「自撞分隔島」對撞貨櫃車！駕駛慘死　雙向封
跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中紅線強勢北進！上學通勤更快　中友一中商圈一路延伸豐原「11站15.42公里」路線圖一次看

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工品質

大園區公所「大手攜小手」愛心送暖　手作烘焙餅乾分享新希望

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌　桃園青年局微創計畫助一臂

豬農拒收廚餘引發清運困擾　桃園環保局啟動緊急協助機制

快訊／台中57歲義交中華路執勤突倒地！OHCA命危送醫搶救

新北耶誕馬拉松接力賽開跑　千名跑者清晨點燈迎佳節

五股閒置地變身城市綠廊　新北打造綠意生活新風貌

基智憶起奧運會點亮長者活力　謝國樑：打造在地健康老化城市

基隆市府深化移工法令認知　休閒結合宣導成效亮眼

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

台中紅線強勢北進！上學通勤更快　中友一中商圈一路延伸豐原「11站15.42公里」路線圖一次看

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工品質

大園區公所「大手攜小手」愛心送暖　手作烘焙餅乾分享新希望

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌　桃園青年局微創計畫助一臂

豬農拒收廚餘引發清運困擾　桃園環保局啟動緊急協助機制

快訊／台中57歲義交中華路執勤突倒地！OHCA命危送醫搶救

新北耶誕馬拉松接力賽開跑　千名跑者清晨點燈迎佳節

五股閒置地變身城市綠廊　新北打造綠意生活新風貌

基智憶起奧運會點亮長者活力　謝國樑：打造在地健康老化城市

基隆市府深化移工法令認知　休閒結合宣導成效亮眼

心臟醫學權威連文彬辭世！享耆壽99歲　曾任李登輝前總統御醫

台積電漲10元至1470　台股漲逾125點站上2萬8

澤倫斯基遲未看「新版和平提案」　川普：有點失望

秋冬最強IT Bag這三顆霸榜！達珂塔強生狂曬仙女包、Giselle同款跟入手

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

讓交通安全成為常用知識　教進孩子的日常生活

「高大之森2」正對高大校園台積電加持　工程0付款吸科技人卡位

台中紅線強勢北進！上學通勤更快　中友一中商圈一路延伸豐原「11站15.42公里」路線圖一次看

迎戰年末財務高峰！　中信銀 e-Cash APP助中小企業輕鬆換匯及掌握資金水位

道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

地方熱門新聞

快訊／台中57歲義交執勤突倒地OHCA命危

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

女警遭砍震驚社會！陳以信：台南警力吃緊支持員警必要時果斷用槍

連掃六大市場！陳亭妃回成長之地：最真實的台南民意都在這裡

丹娜絲颱風重創菱角田！台南水雉冬季只剩2934隻比去年少95隻

百萬獎學金助台南青年衝國際！陳以信推青年局

更多熱門

相關新聞

台中資深義交執勤中昏迷！送醫不治

台中資深義交執勤中昏迷！送醫不治

台中市中區台灣大道一段與中華路口7日晚間驚傳義交執勤昏迷意外！一名57歲、從事義交多年的杜姓義交，晚間7點41分在路口疏導車流時，突然無預警倒地，當場失去呼吸心跳（OHCA）。現場民眾目擊嚇壞，立即報案，甚至有熱心騎士停車協助急救。然而，經搶救，杜男仍於晚間宣告不治。

快訊／台中57歲義交執勤突倒地OHCA命危

快訊／台中57歲義交執勤突倒地OHCA命危

漲1成照樣搶！台中飯店圍爐宴破3萬　豪客一口氣訂4桌

漲1成照樣搶！台中飯店圍爐宴破3萬　豪客一口氣訂4桌

北捷開放刷手機進站　明年1月啟用QR乘車碼

北捷開放刷手機進站　明年1月啟用QR乘車碼

同台盧秀燕獻熱情擁抱　鄭麗文：她就是太陽

同台盧秀燕獻熱情擁抱　鄭麗文：她就是太陽

關鍵字：

台中捷運紅線崇德豐原交通

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

更多

最夯影音

更多
賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面