台中紅線強勢北進！上學通勤更快　中友一中商圈一路延伸豐原「11站15.42公里」路線圖一次看

台中的軌道建設再邁新一步！台中市政府捷運工程局今年成立後，迅速啟動「捷運崇德豐原線（紅線）」可行性研究，目標打造一路從市區北上、直達豐原的捷運新動脈。未來完工後，紅線將與既有綠線、規劃中的橘線一起構成台中現代化公共運輸骨幹，不只改善交通，也將牽動城市布局，帶動北台中的發展動能。

15.42公里＋11座高架車站 紅線延伸到豐原火車站

捷運工程局表示，紅線主線以高架設計為主，全長原規劃約11.8公里，從崇德路、三民路口出發，沿著崇德路、承德路、豐原大道等主要幹道一路延伸至豐原市區。然而因應地方需求、加強路網串接，市府決定將「豐科軸線連接到台鐵豐原站」的路段提前納入本次可研，因此新增2座高架站，總車站數達11站、全長拉長至15.42公里，服務範圍大幅擴張。

預估在民國140年時，紅線主線半徑500公尺內的活動人口可達22萬人，尖峰時段班距更可壓縮至2.5分鐘，每小時最大運量達6,720人次，能有效支撐台中北向通勤走廊需求。

連一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心 一路北上接軌豐原副都心

捷運工程局長蘇瑞文指出，紅線將穿越北區、北屯、潭子、神岡、豐原等行政區，是連結台中核心、市區北側與豐原副都心的重要交通廊道。沿線經過的一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心，以及終點台鐵豐原車站，不只具觀光人潮，周邊也有多個重劃區，未來有望帶動地方經濟、吸引人口進駐。

紅線的路網定位更不只東西串聯。未來，中段將可與中捷綠線轉乘，南端將與機場捷運線（橘線）銜接，一路接軌台中國際機場與霧峰；北端則直接連台鐵豐原站，再加上規劃中的豐科軸線，將形成更完整的軌道網，紓解原本仰賴公車與自駕的交通壓力。

蘇局長說明，紅線已於114年4月21日啟動規劃，期中報告也在10月9日審查完成，顧問公司已依意見提交修正版，目前正由市府審查中。預計115年第三季完成期末報告後，將送中央進行審議。為了讓地方充分了解規劃變化，市府預計114年12月舉辦地方說明會，向居民說明目前進度、後續期程，以及延伸至豐原車站方案的細節，同時綜合考量用地取得、工程可行性、服務效益與未來都市發展，提出最適路線內容。

定位十分清楚的紅線，路線沿著人口密集與發展快速的崇德路、承德路、豐原大道延伸，其未來通勤、轉乘與商圈流動性都相當令人期待；待可行性研究完成後，紅線勢必將成為台中北部交通更具規模的一次躍進。

