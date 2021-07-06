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7千片N99口罩送給醫師公會　新北小英之友會募7百萬捐贈6醫療院所

▲▼新北市小英之友會6日捐贈新北市醫師公會N99口罩。（圖／羅致政辦公室提供）

▲新北市小英之友會捐贈新北市醫師公會7千片N99口罩。（圖／羅致政辦公室提供）

記者林銘翰／新北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月12日，新北市小英之友會6日赴新北市醫師公會捐贈7000片N99口罩，給予醫護、警察及消防人員實質的防疫物資，也期望藉此拋磚引玉，將眾人的善意轉化為醫護警消的動力，共同攜手打贏這場硬仗。

新北市小英之友會自6月底起，陸續捐贈新北市各警消單位所需之各項物資，並於6日下午赴新北市醫師公會捐贈7000片N99口罩，與會者包括新北市小英之友會總會長賴正時、常務理事顏鴻順、秘書長江基清、民進黨立委羅致政等人，並由新北市醫師公會理事長周慶明代表受贈。

賴正時表示，新北市小英之友會在6月初發起「醫護安心住宿」捐款，共募得近700萬元善款，其中600萬已平均捐給6家醫療院所，因此仍有近百萬元餘款，為了讓每一分善意發揮最大效益，新北市小英之友會自6月中起便陸續詢問新北市各警消單位所需物資。

賴正時說明，日前在樹林、土城、永和、汐止、淡水、板橋等分會，以及扶輪公益網的協助下，已經分批將各類物資捐出，今天特別捐贈新北市醫師公會7000片、總值40萬元的N99口罩，期望藉此保護在各地辛苦防疫的醫護人員，也藉此實踐小英之友會公益服務的宗旨。

周慶明指出，新北市小英之友會這段時間以來，對新北市醫護人員的支援與付出，讓醫護人員都非常感動，今天又再次獲贈高階防護口罩，幫助第一線作戰的同仁能得到更好的保護，他代表所有醫護同仁致萬分謝忱。

周慶明也說，這波疫情目前看似緩解，但醫護人員仍須兢兢業業不能鬆懈，再次呼籲國人仍應配合各項防疫作為，才能讓疫情早日落幕。

羅致政認為，防疫的成敗與否，不只在於各級政府機關的措施與作為，民間力量若能充分運用，也能發揮強大的影響力，尤其是對於提升防疫人員士氣更能產生積極的效益。

羅致政說，透過一次又一次的公益捐贈，讓前線作戰的防疫人員感受到來自國人的關懷與鼓舞，更期望大家繼續落實防疫，唯有團結一致才能解除疫情警戒，讓生活回歸日常。

顏鴻順提到，第一線醫護人員每天面對的身心壓力及工作負擔，絕非外界所能想像，即使在平時就已經非常繁忙，更不用說非常時期的防疫工作，讓每個人都身心俱疲，自己參與其中更能深刻體會。

顏鴻順強調，捐贈口罩不只讓醫護獲得充分保護，也象徵各界在團結一起、共同防堵病毒的擴散，因為防疫要成功，對醫護的支援絕對是最重要的關鍵。

江基清指出，新北市小英之友會自6月下旬，便開始向各單位捐贈物資，包括樹林、土城、汐止、淡水、海山等警察分局，以及樹潭、永利、汐止等消防分隊，還有蘆洲少年福利服務中心、善牧基金會、台灣城鄉永續關懷協會、台灣兒童少年希望協會、新北市智障者家長協會等團體。

江基清說明，物品則從隔離衣、口罩、酒精，到泡麵、餅乾口糧等，不一而足，他也向居中協助的各分會及扶輪社致謝，讓本活動順利完成。

新北市小英之友會表示，在這次防疫警戒期間，醫護、警察及消防人員的壓力不斷升高，新北市小英之友會除了給予實質的物資協助外，也期望藉此拋磚引玉，讓社會大眾能多給他們鼓勵與支持，將眾人的善意轉化為醫護警消的動力，共同攜手打贏這場硬仗。

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