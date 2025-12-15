　
地方焦點

桃園商業轉型服務中心成果發表　張善政表揚10家卓越成效企業

▲桃園商業轉型服務中心成果發表

▲張善政表揚10家在今年展現卓越轉型成效的標竿企業。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為掌握市場趨勢並提升產業競爭力，桃園市政府成立「商業轉型服務中心」，從數位力、永續力、品牌力三大核心面向，協助桃園巿中小企業加速轉型，15日於市府舉行成果發表，由市長張善政表揚包括三陽食品等10家、在今年展現卓越轉型成效的標竿企業，體現桃園商業蓬勃的創新能量。

▲桃園商業轉型服務中心成果發表

▲市長張善政表揚展現卓越轉型成效的三陽食品負責人謝東穎(右) 。（圖／記者楊淑媛攝）

發表會中，同時也向市民介紹4家新進駐桃園舊城區的特色店家，展現桃園城市更新與商業活力的雙重成果。市府經發局指出，今年度商業轉型服務中心延續「推數位、助永續、創品牌」三大核心策略，針對桃園市餐飲、批發零售及各類服務業者，提供專業顧問諮詢、客製化輔導，並協助申請各項政府資源，形成完整的轉型陪伴鏈。

▲桃園商業轉型服務中心成果發表

▲市長張善政表揚展現卓越轉型成效的紫莉公司負責人黃騏蔓 (右) 。（圖／記者楊淑媛攝）

中心團隊全年深入走訪109家業者，協助店家成功取得近860萬元政府補助與資源，同時精選10家具潛力業者進行客製化輔導，打造桃園商業轉型的標竿示範。在專業輔導與精準策略的帶動下，這10家標竿企業共創造逾4,500萬元產值與營收成長，充分展現桃園在推動商業升級、促進產業創新上的具體成果與強大動能。

▲桃園商業轉型服務中心成果發表

▲桃園市商業輔導轉型服務中心成果發表會。（圖／記者楊淑媛攝）

在「品牌力」強化上，透過體驗優化與市場拓展提升品牌競爭力。「鹿馬岸南島人文主題餐廳」透過升級轉型，餐廳導入顧客分級服務、行動點餐與標準化流程，有效提升營運效率並降低掉單率；同時強化人才培訓與品牌永續定位，推出多語菜單與「南島盛宴」產品，使營收成長5%、客單價提升10%，未來將持續推動文化永續並擴大餐飲據點。

「咖 THAI」負責人陳威廷分享，品牌以創意泰式料理為核心，本次透過計畫完成品牌識別重塑、空間動線與軟裝優化、多語菜單更新，並導入線上點餐與訂位系統。改造後開幕首週即帶動營收成長23%，來客數與網路聲量同步提升，朝成為桃園代表性泰式餐飲目標持續邁進。

▲桃園商業轉型服務中心成果發表

▲桃園市商業輔導轉型服務中心成果發表會。（圖／記者楊淑媛攝）

在「數位力」推動上，成功協助業者導入智慧科技提升效率。例如「太創數位股份有限公司」導入「訂食堂」商辦訂餐平台，整合APP 線上訂餐、LINE Pay支付、機器人自動結單系統，並全面採用無一次性餐具與電子發票。透過數位管理，不僅創造450萬元新增產值、新增10個就業機會，更減少1.27公噸 CO?e排放。在「永續力」方面，配合淨零趨勢，引導業者將永續納入商業模式。百年老店「大房食品有限公司」推出環保與低碳包裝，並將製程副產物（豆渣）轉化為高附加價值產品，成功落實循環經濟並降低環境負擔。

為協助商業服務業建立減碳經營、智慧管理、數位轉型與生成式 AI 等新思維，進一步提升業者的轉型意願與永續軟實力，今年度共辦理6場專業課程，實體及線上共培訓18,331人次。透過系統化學習，成功引導業者跨足多元知識領域，掌握市場趨勢與數位工具，持續激發創新能量。

12/13 全台詐欺最新數據

張善政表揚桃園績優教保人員　感謝愛心陪伴幼兒成長

張善政表揚桃園績優教保人員　感謝愛心陪伴幼兒成長

桃園市長張善政今（13）日下午出席「114年度桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」上時表示，幼兒園階段對孩子的成長與學習極具影響力，感謝每位教保服務人員的耐心、愛心與關心，陪伴幼兒快樂成長，為孩子未來學習奠定良好基礎，要向所有幼教夥伴致以最高敬意與誠摯謝意。

桃園守望相助隊冬季制服亮相

桃園守望相助隊冬季制服亮相

張善政頒發匾額給奪日本金賞獎　青農陳士賢

張善政頒發匾額給奪日本金賞獎　青農陳士賢

2026桃園跨年晚會解鎖　韓團Apink壓軸

2026桃園跨年晚會解鎖　韓團Apink壓軸

桃園700家商家角逐桃金獎　張善政頒獎肯定在地實力

桃園700家商家角逐桃金獎　張善政頒獎肯定在地實力

