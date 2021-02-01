趙少康重返國民黨江啟臣避談　連勝文：按照黨規走

記者蔡佩旻／雲林報導

前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴於1月病逝，享壽85歲，治喪一個月後，今（1）日舉行告別式，中國國民黨黨主席江啟臣、中央委員連勝文、雲林縣長張麗善等，不少政界人士都前往哀悼致意，針對資深媒體人趙少康重回國民黨，連勝文與張麗善分別表示看法。

▲前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴，今（1）日舉行告別式，中國國民黨黨主席江啟臣前往哀悼致意。（圖／記者蔡佩旻攝）

國民黨黨主席江啟臣不受訪，致意後隨即迅速低調離開。國民黨中央委員連勝文表示，只要按照黨的規定，透過公平、公正、公開的程序應該是都很好，當然都是要按照黨的規定。

▲前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴，今（1）日舉行告別式，國民黨中央委員連勝文前往哀悼致意。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善則表示，「現在國民黨的路線我想還是要經過所有的中常委或者所有的黨員大家一致，共同透過各種會議來表達我們的意見，我想，要黨能夠有一個更好的方向我想還是要集思廣益，綜合所有的黨員的意願，要符合民意民意才是我們黨向前並延續最大的力量。」

媒體問及韓國瑜是否出線參選，張麗善說，「現在言之過早，其仍在服喪期間，他會重新調整腳步，好好地思量，怎麼樣才是對他個人還有個人還有整個國家未來是非常好的方向，對黨，是不是能夠未來有機會執政，我想，這個部分大家都會共同縝密思考。」

▲前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴，今（1）日舉行告別式，雲林縣長張麗善前往哀悼致意。（圖／記者蔡佩旻攝）





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