地方 地方焦點

「Hi8全城開趴」　台中歲末連8大活動一路熱鬧到燈會

▲台中市長盧秀燕宣布「台中Hi8 全城開趴」啟動，歲末年初8大活動接力登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市長盧秀燕宣布「台中Hi8 全城開趴」啟動，歲末年初8大活動接力登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府今（15）日舉辦「台中Hi8 全城開趴」活動發布記者會，市長盧秀燕宣布，市府從跨年一路到農曆過年，規劃8項大型指標性活動，結合跨局處主題企劃，讓整座城市藏著「8」的巧思與驚喜，以「Hi」向市民與旅客熱情招手，一路玩到明年中台灣燈會，感受節慶與城市魅力交織的熱鬧氛圍。

盧秀燕表示，歲末年終、新年將至，市府自跨年、元旦一路延伸到農曆春節，推出多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等8大慶典，規模與全國最大的台灣燈會並駕齊驅，並串聯台中購物節，透過大型活動帶動觀光與消費，全力拚經濟、搶過年商機，展現台中作為全國最熱鬧、最好玩的城市實力。

盧秀燕指出，活動期間祭出多項回饋好禮，包括百萬現金、百萬汽車及多家飯店提供的總統套房住宿等大獎，搭配多元抽獎機制，吸引全國民眾到台中旅遊、消費與住宿。市府也呼籲民眾提早規劃行程，把握購物節與耶誕嘉年華熱潮，從跨年一路歡慶到過年，體驗台中好看、好吃、好買、好住、好逛的城市魅力。

新聞局說明，此次8項大型活動包括綠美圖開幕系列、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童MJ116演唱會、台中最強跨年、元旦大國旗升旗典禮及中台灣燈會。台中憑藉地理位置佳、交通便利與氣候宜人，已成為全台最受矚目的大型戶外演唱會城市之一，加上友善的城市氛圍，讓各類活動選擇在此落地，屢創亮眼人潮與話題。

今年跨年夜卡司更是重量級，金曲歌王蕭敬騰、告五人、動力火車等接力登台，以高「含金量」陣容陪伴市民迎接新年；五月天與頑童MJ116也將在台中洲際棒球場開唱，並結合捷運與景點推出主題裝置，帶動整座城市熱度，掀起強勁的「演唱會經濟」。

耶誕嘉年華方面，今年攜手日本人氣IP《角落小夥伴》，在舊火車站與綠柳川打造台中歷年展期最長、話題最高的耶誕活動；明年中台灣燈會也將邀請國際知名IP接力登場，展現台中在大型節慶活動上的吸引力。

新聞局指出，配合活動熱潮，台中購物節將發票登錄期限自12月25日延長至明年2月3日，並加碼推出108萬元大獎、8組8萬8及百萬汽車等好康，鼓勵外縣市民眾來台中觀光、看演唱會、拚消費。觀旅局也推出「來台中當總統」住宿抽獎活動，民眾只要來台中住宿，即有機會抽中台中港酒店、林酒店、金典酒店、薆悅酒店、烏日璞旅、麗寶福容及台中商旅等多家飯店的總統套房。

活動分兩階段進行，第一階段於12月26日至明年2月3日，在「台中通APP」登錄旅宿消費發票或收據，累積滿500元即可抽獎；第二階段於2月15日至3月3日，至中央公園中台灣燈會與指定IP燈組合照，上傳至「大玩台中」臉書指定貼文留言即可參加。

元旦升旗典禮當天，將由區公所工班、救難協會、消防局及義消組成88名展旗手，展護全國最大尺寸的巨幅國旗進場，象徵國家與城市迎向新年新氣象，現場也將發送5,000份宣導品、小國旗及主題紋身貼紙。

新聞局表示，「Hi」象徵台中的友善與溫暖，全市同步以Hi8主題妝點城市，包括秋紅谷、豐樂雕塑公園、台中公園等設置大型「8」字裝置，搭配陽明大樓投影秀、高鐵廣告與麗寶摩天輪「8」字燈光秀，讓城市處處向民眾說聲「Hi」。市府誠摯邀請全國民眾，把跨年、元旦與燈會都留給台中，感受熱情滿滿的城市盛典。

▲台中市長盧秀燕宣布「台中Hi8 全城開趴」啟動，歲末年初8大活動接力登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「台中Hi8 全城開趴」啟動，歲末年初8大活動接力登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

12/13 全台詐欺最新數據

