雲林西螺福興宮取消搶頭香　除夕「美金紅包」照常發

▲西螺福興宮指出，辛丑年正月初一日子時依照百年傳統開廟門，發放美金紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情升溫，辛丑年廟宇的年節年度活動仍依照時程規劃、籌備，雲林縣搶頭香廟宇西螺福興宮正月初一日子時「萬人躦動－開廟門 搶頭香」民俗活動改以民眾插上頭柱香儀式辦理；「歡喜迎財神 開運紅包」領取活動照常舉行，民眾則須配合防疫規定，現場有防疫動線規劃，並依規定「戴口罩」領取開運紅包。

西螺福興宮指出，辛丑年正月初一日子時依照百年傳統開廟門，發放美金紅包，但百萬煙火照常辦理，今年燈廊擴大至建興路與廟宇周邊花燈仍會佈置點燈，其他初一至初五等相關動態活動將以滾動式即時檢討，配合防疫措施。

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西螺福興宮董事長楊文鐘表示，為了大家防疫，請大家務必戴口罩，現場配合量體溫等防疫措施辦理。由於搶頭香民俗活動為新年走春祈福的重要儀式，受到疫情的影響改為插頭香，但也歡迎信眾在過年期間，來向西螺媽祖太平媽點上屬於自己的頭香，一起祈願疫情早日消弭，得以齊享太平之福。

麥寮拱範宮也取消搶頭香，還有連辦18年的全國歌唱比賽、紅包樂透大放送都取消，信徒可在開廟門後自行進入參拜。北港朝天宮則強調廟方原本就沒搶頭香，今年一樣由信徒自行參拜插自己新春頭香，但會加強防疫，全部要量體溫、手部消毒及戴口罩。



▲西螺福興宮指出，辛丑年正月初一日子時依照百年傳統開廟門，發放美金紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）



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