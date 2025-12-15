　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

民雄花海火車主題12/13開幕　千人拔蘿蔔體驗攻略

▲▼ 114民雄花海與火車相遇 蹦出一場愛的火花 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲ 114民雄花海與火車相遇，蹦出一場愛的火花 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

114民雄花海於12月13日盛大啟幕，今年主題為「民雄花海與火車相遇 蹦出一場愛的火花」，年終歲末迎來本年度最美麗的盛事，開花季節延續至12月30日，花海地點設於民雄農工旁7-11嘉大門市後方至文隆村陸橋下，誠摯邀請民眾前來參與，感受秘境的浪漫氛圍！

▲▼ 114民雄花海與火車相遇 蹦出一場愛的火花 。（圖／民雄鄉公所提供）

林于玲鄉長13日表示，今年民雄景觀花海活動以「花海與火車」為主題，設置花海心心相印裝置藝術與嘉義鐵孩子鐵雕展示，再搭配民中管樂團專業演出，讓親臨現場的鄉親感受到視覺與心靈的雙重饗宴，配合土地環境保護政策，今年不僅特別設立景觀花海專區，同時也栽作了最符合季節的農作物：菜頭，相揪大家拔蘿蔔，體驗鄉村樂趣，並欣賞田野風光。

▲▼ 114民雄花海與火車相遇 蹦出一場愛的火花 。（圖／民雄鄉公所提供）

民雄鄉民代表會涂文生主席表示，走進這片花海，彷彿走進莫內的花園，每一朵花都藏著各種期待。今年依然栽種了廣受民眾喜愛的蘿蔔田，提供民眾下田參與免費拔取，相信這千人拔蘿蔔的熱鬧活動景象，也為這冬季帶來更多活力。

▲▼ 114民雄花海與火車相遇 蹦出一場愛的火花 。（圖／民雄鄉公所提供）

林于玲強調，今年花海活動除了設計景觀花海專區及千人拔蘿蔔，現場也發放小風車給參與的小朋友，及發送活動限量茄芷袋給參與拔蘿蔔的民眾盛裝自己拔得的菜頭，希望透過這些互動，讓民眾更能感受充滿活力的花季魅力。

此次活動最大特色就是能捕捉火車穿越花海的時刻，完美呈現「花海 × 火車」的迷人畫面，隨手一拍都是亮點，有興趣的民眾請加緊把握時間前往觀賞拍攝，讓我們在歲末一起來場漫步花海的體驗吧!

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局
快訊／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實
獨／聖石前董座SM帝國曝！飼養大批女奴極度調教
「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！日期曝光
快訊／股民注意！上市櫃3檔明起列處置
重機騎士自撞「橋面摔落」亡！死者為勤益科大生
台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

桃園商業轉型服務中心成果發表　張善政表揚10家卓越成效企業

民雄花海火車主題12/13開幕　千人拔蘿蔔體驗攻略

「Hi8全城開趴」　台中歲末連8大活動一路熱鬧到燈會

嘉義老宅延壽說明會爆滿　王美惠：持續與中央溝通確保政策落實

嘉義市行人安全大升級 　王美惠爭取中央1億經費支持

赴虎科大演說　陳建仁：為國家祈禱、盼朝野協調前行

古都魅力吸引日本學子　山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

桃園商業轉型服務中心成果發表　張善政表揚10家卓越成效企業

民雄花海火車主題12/13開幕　千人拔蘿蔔體驗攻略

「Hi8全城開趴」　台中歲末連8大活動一路熱鬧到燈會

嘉義老宅延壽說明會爆滿　王美惠：持續與中央溝通確保政策落實

嘉義市行人安全大升級 　王美惠爭取中央1億經費支持

赴虎科大演說　陳建仁：為國家祈禱、盼朝野協調前行

古都魅力吸引日本學子　山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

【捕獲野生陳勢安】夜市KTV《天后》唱到一半...原唱陳勢安驚喜現身！

地方熱門新聞

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

桃園景福宮前人潮擠爆　觀看日本阿波舞演出

廟前驚見20萬元現鈔無人認領「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

桃園市雲林同鄉會　首位女性總會長林美華就任

金縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

暨大人陳秋坤、黃國峰雙獲第四屆農村領航獎

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188年　頒發獎助學金

南投市福崗路西延新建工程動土

免下載開LINE就能玩2026行動遊戲再添新選擇

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

更多熱門

相關新聞

阿里山新年玩法　搭火車上山迎曙光

阿里山新年玩法　搭火車上山迎曙光

隨著2025年進入尾聲，不少旅客開始規劃跨年迎新的旅遊行程，位於嘉義的阿里山向來是迎曙光的熱門選擇之一，搭乘鐵道於凌晨登山，欣賞音樂演出，並等待日出到來，在壯闊自然景觀中開啟新的一年。

阿里山腳下最美陽台房！免費打高爾夫

阿里山腳下最美陽台房！免費打高爾夫

阿里山元旦觀日列車下周開賣

阿里山元旦觀日列車下周開賣

嘉義歐風城堡打造南台灣最大飄雪秀

嘉義歐風城堡打造南台灣最大飄雪秀

置身雲海裡！阿里山公路最美歇腳處

置身雲海裡！阿里山公路最美歇腳處

關鍵字：

民雄花海火車景觀拔蘿蔔嘉義旅遊歲末活動

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面