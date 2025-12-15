民雄花海火車主題12/13開幕　千人拔蘿蔔體驗攻略

▲ 114民雄花海與火車相遇，蹦出一場愛的火花 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

114民雄花海於12月13日盛大啟幕，今年主題為「民雄花海與火車相遇 蹦出一場愛的火花」，年終歲末迎來本年度最美麗的盛事，開花季節延續至12月30日，花海地點設於民雄農工旁7-11嘉大門市後方至文隆村陸橋下，誠摯邀請民眾前來參與，感受秘境的浪漫氛圍！

林于玲鄉長13日表示，今年民雄景觀花海活動以「花海與火車」為主題，設置花海心心相印裝置藝術與嘉義鐵孩子鐵雕展示，再搭配民中管樂團專業演出，讓親臨現場的鄉親感受到視覺與心靈的雙重饗宴，配合土地環境保護政策，今年不僅特別設立景觀花海專區，同時也栽作了最符合季節的農作物：菜頭，相揪大家拔蘿蔔，體驗鄉村樂趣，並欣賞田野風光。

民雄鄉民代表會涂文生主席表示，走進這片花海，彷彿走進莫內的花園，每一朵花都藏著各種期待。今年依然栽種了廣受民眾喜愛的蘿蔔田，提供民眾下田參與免費拔取，相信這千人拔蘿蔔的熱鬧活動景象，也為這冬季帶來更多活力。

林于玲強調，今年花海活動除了設計景觀花海專區及千人拔蘿蔔，現場也發放小風車給參與的小朋友，及發送活動限量茄芷袋給參與拔蘿蔔的民眾盛裝自己拔得的菜頭，希望透過這些互動，讓民眾更能感受充滿活力的花季魅力。

此次活動最大特色就是能捕捉火車穿越花海的時刻，完美呈現「花海 × 火車」的迷人畫面，隨手一拍都是亮點，有興趣的民眾請加緊把握時間前往觀賞拍攝，讓我們在歲末一起來場漫步花海的體驗吧!