地方 地方焦點

雲林城市耶誕再啟動　12/20斗六登場迎國際祝福

▲「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」啟動，雲林縣長張麗善與教會及地方代表共同邀請全民12月20日走進雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」啟動，雲林縣長張麗善與教會及地方代表共同邀請全民12月20日走進雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，推出「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，將於12月20日在斗六膨鼠森林公園及雲林科技大學雲泰表演廳盛大登場。今（15）日舉行啟動記者會，正式宣告今年雲林耶誕慶典啟動，邀請全國民眾走進雲林，感受最具溫度與國際感的耶誕節慶。

雲林縣長張麗善表示，在主耶穌聖誕的節慶中，縣府、斗六市公所與雲林福氣教會、韓國大地教會等教會共同合辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，12月20日下午在斗六膨鼠森林公園將推出熱鬧市集與韓服體驗，讓民眾在林間漫遊、感受節慶氛圍；晚間則移師雲科大雲泰表演廳，舉辦精彩的音樂耶誕晚會，邀請鄉親闔家同遊，為年末留下最幸福的回憶。

張麗善也感謝雲林福氣教會及韓國大地教會連續多年為雲林城市祈福，耶誕慶典一路走到第3屆，在音樂、舞蹈、美食與市集互動中，讓民眾感受節慶的恩典與溫馨，也在一次次交流中，搭起雲林與韓國之間深厚而真誠的國際友誼。

斗六市長林聖爵指出，結合教會力量與韓國文化的雲林城市耶誕慶典，已成為斗六的重要年度品牌活動，不僅提升城市節慶能見度，也讓斗六逐步躍上國際舞台，帶動地方觀光與商圈活絡。今年再度引進韓國道地舞蹈與音樂演出，讓整場活動化身熱鬧的節慶嘉年華，誠摯邀請大小朋友12月20日相約斗六，一起迎接歡樂耶誕。

▲「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」啟動，雲林縣長張麗善與教會及地方代表共同邀請全民12月20日走進雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025雲林城市耶誕慶典」集結多國美食、韓國文化與韓服體驗、節慶互動遊戲及戶外演出。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林福氣教會創會牧師劉良義表示，今年特別邀請韓國金美來、昔藝彬兩位知名舞蹈名師，以及K-POP與管樂領域的專業師資，12月20日下午於斗六膨鼠森林公園、晚間於雲科大雲泰表演廳帶來精采演出，並透過溫馨的祝禱活動，祝福雲林縣民與公部門同仁身體健康、工作順利，讓耶誕的祝福在城市中流動。

韓國大地教會牧師鄭雄圭指出，自三年前開始來到雲林，與在地教會及民眾一同慶祝、禱告與分享祝福，今年再度攜手合作，預計將有70多位韓國弟兄姊妹來到雲林，投入市集與晚會活動，把滿滿的恩典與喜悅帶進城市，期盼雲林成為充滿祝福與希望的耶誕城市。

「2025雲林城市耶誕慶典」主活動將於12月20日登場，下午1時至4時在斗六膨鼠森林公園推出耶誕市集，集結多國美食、韓國文化與韓服體驗、節慶互動遊戲及戶外演出，營造適合親子與朋友悠閒漫遊的耶誕午後。

晚間7時至9時30分於雲林科技大學雲泰表演廳舉辦耶誕音樂會，邀請韓國頂尖音樂家宋松樹（與音樂劇女主角金秀領銜演出，並由金美來、昔藝彬兩位舞蹈名師、韓國大地教會團隊及雲林在地表演者同台演出，以跨國、跨界陣容，打造年末最澎湃、最具國際感的雲林耶誕夜。

蕭德恕指出，除12月20日由雲林福氣教會主辦的系列活動外，12月25日下午3時至8時30分，將由雲林縣聖心社會關懷協會、雲林縣天主教會與雲林縣基督教會共同辦理聖誕踩街活動，從基督教斗南長老教會出發，繞行斗南市區，結合星光劇場、星光市集與夜間溫馨星光音樂會，一連串活動將為雲林注入更加繽紛豐富的耶誕氣息，邀請民眾踴躍參與，共同迎接這個溫馨的耶誕節。

▲「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」啟動，雲林縣長張麗善與教會及地方代表共同邀請全民12月20日走進雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


12/13 全台詐欺最新數據

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳　批發公司負責人被裁定管收

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

桃園商業轉型服務中心成果發表　張善政表揚10家卓越成效企業

民雄花海火車主題12/13開幕　千人拔蘿蔔體驗攻略

「Hi8全城開趴」　台中歲末連8大活動一路熱鬧到燈會

嘉義老宅延壽說明會爆滿　王美惠：持續與中央溝通確保政策落實

嘉義市行人安全大升級 　王美惠爭取中央1億經費支持

赴虎科大演說　陳建仁：為國家祈禱、盼朝野協調前行

古都魅力吸引日本學子　山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

相關新聞

從偏鄉醫療到國際設計獎　雲林施政實力被看見

從偏鄉醫療到國際設計獎　雲林施政實力被看見

雲林縣政府今（15）日召開主管會報，縣長張麗善逐一接受計畫處、社會處、文化觀光處、水利處、城鄉發展處、地政處、衛生局、稅務局、警察局、交工局、消防局及氣候變遷專案辦公室等單位獻獎，並頒發協助非洲豬瘟防疫有功團體獎座。

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命

雲林斗南3車撞一團！2人送醫不治

雲林斗南3車撞一團！2人送醫不治

快訊／雲林斗南3車碰撞！2人無心跳搶救中

快訊／雲林斗南3車碰撞！2人無心跳搶救中

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

