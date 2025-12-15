雲林城市耶誕再啟動　12/20斗六登場迎國際祝福

▲「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」啟動，雲林縣長張麗善與教會及地方代表共同邀請全民12月20日走進雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府攜手雲林福氣教會與韓國大地教會，推出「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，將於12月20日在斗六膨鼠森林公園及雲林科技大學雲泰表演廳盛大登場。今（15）日舉行啟動記者會，正式宣告今年雲林耶誕慶典啟動，邀請全國民眾走進雲林，感受最具溫度與國際感的耶誕節慶。

雲林縣長張麗善表示，在主耶穌聖誕的節慶中，縣府、斗六市公所與雲林福氣教會、韓國大地教會等教會共同合辦「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，12月20日下午在斗六膨鼠森林公園將推出熱鬧市集與韓服體驗，讓民眾在林間漫遊、感受節慶氛圍；晚間則移師雲科大雲泰表演廳，舉辦精彩的音樂耶誕晚會，邀請鄉親闔家同遊，為年末留下最幸福的回憶。

張麗善也感謝雲林福氣教會及韓國大地教會連續多年為雲林城市祈福，耶誕慶典一路走到第3屆，在音樂、舞蹈、美食與市集互動中，讓民眾感受節慶的恩典與溫馨，也在一次次交流中，搭起雲林與韓國之間深厚而真誠的國際友誼。

斗六市長林聖爵指出，結合教會力量與韓國文化的雲林城市耶誕慶典，已成為斗六的重要年度品牌活動，不僅提升城市節慶能見度，也讓斗六逐步躍上國際舞台，帶動地方觀光與商圈活絡。今年再度引進韓國道地舞蹈與音樂演出，讓整場活動化身熱鬧的節慶嘉年華，誠摯邀請大小朋友12月20日相約斗六，一起迎接歡樂耶誕。

▲「2025雲林城市耶誕慶典」集結多國美食、韓國文化與韓服體驗、節慶互動遊戲及戶外演出。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林福氣教會創會牧師劉良義表示，今年特別邀請韓國金美來、昔藝彬兩位知名舞蹈名師，以及K-POP與管樂領域的專業師資，12月20日下午於斗六膨鼠森林公園、晚間於雲科大雲泰表演廳帶來精采演出，並透過溫馨的祝禱活動，祝福雲林縣民與公部門同仁身體健康、工作順利，讓耶誕的祝福在城市中流動。

韓國大地教會牧師鄭雄圭指出，自三年前開始來到雲林，與在地教會及民眾一同慶祝、禱告與分享祝福，今年再度攜手合作，預計將有70多位韓國弟兄姊妹來到雲林，投入市集與晚會活動，把滿滿的恩典與喜悅帶進城市，期盼雲林成為充滿祝福與希望的耶誕城市。

「2025雲林城市耶誕慶典」主活動將於12月20日登場，下午1時至4時在斗六膨鼠森林公園推出耶誕市集，集結多國美食、韓國文化與韓服體驗、節慶互動遊戲及戶外演出，營造適合親子與朋友悠閒漫遊的耶誕午後。

晚間7時至9時30分於雲林科技大學雲泰表演廳舉辦耶誕音樂會，邀請韓國頂尖音樂家宋松樹（與音樂劇女主角金秀領銜演出，並由金美來、昔藝彬兩位舞蹈名師、韓國大地教會團隊及雲林在地表演者同台演出，以跨國、跨界陣容，打造年末最澎湃、最具國際感的雲林耶誕夜。

蕭德恕指出，除12月20日由雲林福氣教會主辦的系列活動外，12月25日下午3時至8時30分，將由雲林縣聖心社會關懷協會、雲林縣天主教會與雲林縣基督教會共同辦理聖誕踩街活動，從基督教斗南長老教會出發，繞行斗南市區，結合星光劇場、星光市集與夜間溫馨星光音樂會，一連串活動將為雲林注入更加繽紛豐富的耶誕氣息，邀請民眾踴躍參與，共同迎接這個溫馨的耶誕節。

▲「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）